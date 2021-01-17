Первые кадры с места прощания с основателем «Ералаша» Борисом Грачевским

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Василий Заика
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Траурное мероприятие началось в 11.00 в Доме кино. Похороны худрука киножурнала пройдут на Троекуровском кладбище.

Фото, видео: РИА Новости / Антон Денисов, 5-tv.ru

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский Эпидемия коронавируса

Церемония прощания с основателем и художественным руководителем киножурнала «Ералаш» проходит в Москве. На траурное мероприятие в Дом кино пришли друзья, коллеги и поклонники творчества знаменитости.

Гроб с телом кинорежиссера и сценариста установлен на сцене. Люди возлагают к нему цветы и венки. На большом экране под музыку демонстрируются фото Бориса Грачевского, на которых он запечатлен в окружении близких.

Похороны папы «Ералаша» пройдут на Троекуровском кладбище.

О смерти Бориса Грачевского стало известно поздним вечером 14 января. О диагнозе художественный руководитель «Ералаша» и его молодая жена Екатерина Белоцерковская узнали примерно за две недели до этого. Сначала Грачевский лечился от COVID-19 дома. 27 декабря режиссера госпитализировали с обширным поражением легких.

Вскоре он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. 11 января наступило временное улучшение состояния Бориса Юрьевича, но спустя три дня его снова ввели в кому. Он умер около 22 часов 14 января на 72-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Грачевский в детстве был юным «Мессингом».

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