Первые кадры с места прощания с основателем «Ералаша» Борисом Грачевским
Траурное мероприятие началось в 11.00 в Доме кино. Похороны худрука киножурнала пройдут на Троекуровском кладбище.
Фото, видео: РИА Новости / Антон Денисов, 5-tv.ru
Церемония прощания с основателем и художественным руководителем киножурнала «Ералаш» проходит в Москве. На траурное мероприятие в Дом кино пришли друзья, коллеги и поклонники творчества знаменитости.
Гроб с телом кинорежиссера и сценариста установлен на сцене. Люди возлагают к нему цветы и венки. На большом экране под музыку демонстрируются фото Бориса Грачевского, на которых он запечатлен в окружении близких.
Похороны папы «Ералаша» пройдут на Троекуровском кладбище.
О смерти Бориса Грачевского стало известно поздним вечером 14 января. О диагнозе художественный руководитель «Ералаша» и его молодая жена Екатерина Белоцерковская узнали примерно за две недели до этого. Сначала Грачевский лечился от COVID-19 дома. 27 декабря режиссера госпитализировали с обширным поражением легких.
Вскоре он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. 11 января наступило временное улучшение состояния Бориса Юрьевича, но спустя три дня его снова ввели в кому. Он умер около 22 часов 14 января на 72-м году жизни.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Грачевский в детстве был юным «Мессингом».
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