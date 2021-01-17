«Ералаш» закроют? Директор журнала рассказал, что теперь ждет детище Грачевского

Церемония прощания с основателем и художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским прошла 17 января в Москве. На траурном мероприятии в Доме кино собрались друзья, коллеги и поклонники творчества знаменитости. Проводить в последний путь режиссера пришел и директор «Ералаша» Аркадий Григорян. Он рассказал, что теперь будет с детищем Грачевского, пишет «МК».

«Команда „Ералаша“ на ближайшие два года, как минимум, сохранит дело Бориса Юрьевича. Мы четко знаем, куда идти и что делать», — сказал Григорян.

«Папы легендарного „Ералаша“» Бориса Грачевского не стало 14 января. Он умер в больнице на 72-м году жизни. 27 декабря по результатам компьютерной томографии, которая показала обширное поражение легких, Бориса Грачевского госпитализировали. Затем его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 11 января наступило временное улучшение состояния Бориса Юрьевича, но спустя три дня режиссеру стало хуже и закончилось летальным исходом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Грачевский в детстве был юным «Мессингом».