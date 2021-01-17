«Ералаш» закроют? Директор журнала рассказал, что теперь ждет детище Грачевского

|
Анна Васильева
1 597

На прощании с режиссером Аркадий Григорян заверил, что команда тележурнала четко знает, «куда идти».

«Ералаш» закроют? Директор журнала рассказал, что теперь ждет детище Грачевского

Фото: РИА Новости / Михаил Фомичев

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Церемония прощания с основателем и художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским прошла 17 января в Москве. На траурном мероприятии в Доме кино собрались друзья, коллеги и поклонники творчества знаменитости. Проводить в последний путь режиссера пришел и директор «Ералаша» Аркадий Григорян. Он рассказал, что теперь будет с детищем Грачевского, пишет «МК».

«Команда „Ералаша“ на ближайшие два года, как минимум, сохранит дело Бориса Юрьевича. Мы четко знаем, куда идти и что делать», — сказал Григорян.

«Папы легендарного „Ералаша“» Бориса Грачевского не стало 14 января. Он умер в больнице на 72-м году жизни. 27 декабря по результатам компьютерной томографии, которая показала обширное поражение легких, Бориса Грачевского госпитализировали. Затем его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 11 января наступило временное улучшение состояния Бориса Юрьевича, но спустя три дня режиссеру стало хуже и закончилось летальным исходом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Грачевский в детстве был юным «Мессингом».

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский
17 янв
Гроб с телом Бориса Грачевского под аплодисменты вынесли из Дома кино — видео
17 янв
«Это не конец!» — Вдова Грачевского разрыдалась во время прощания с мужем
17 янв
Задолжавший миллиард сын Грачевского спас «Ералаш» от закрытия
17 янв
Рудинштейн назвал последнюю фразу Грачевского перед комой — видео
17 янв
Первые кадры с места прощания с основателем «Ералаша» Борисом Грачевским
16 янв
«Не дождутся!» — Апина опубликовала переписку с Грачевским незадолго до его смерти
16 янв
«Детский Голливуд»: Винокур и Светлаков объяснили феномен «Ералаша»
16 янв
Грачевский перед смертью заложил дом ради спасения сына от миллиардного долга
16 янв
Старшая дочь не простила Грачевского даже перед его смертью
16 янв
«Боль просто дикая»: подруга Грачевского рассказала, как он мучался при жизни

Читайте также

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.55
-0.25 89.25
-0.40
Рыбам — рыба? Как подобрать диету и правильное питание по знаку зодиака

Последние новости

16:58
Почем Мальдивы для звезды? Бузова, Гагарина, Бородина и Волочкова почти одновременно побывали в тропиках
16:47
Житель Омска заразил ВИЧ двух жен, дочь и падчерицу
16:36
«Один из козырей»: Пушков заявил, что Байден использует Украину против России
16:25
«Ералаш» закроют? Директор журнала рассказал, что теперь ждет детище Грачевского
16:09
У 13 израильтян парализовало лица после введения вакцины Pfizer
15:49
Отпраздновавшую 50-летие Алену Хмельницкую госпитализировали с COVID-19

Сейчас читают

«Это не конец!» — Вдова Грачевского разрыдалась во время прощания с мужем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака
Не простили предательства? Юрьева из «Уральских пельменей» игнорирует Михалкову
Сраженный «Табакеркой»: Чем известен актер Александр Воробьев

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Дело о гибели Круга помогло раскрыть другие убийства
Мир идет к введению иммунных паспортов
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака