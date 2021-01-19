Анна Калашникова рассказала, как должны поделить наследство Бориса Грачевского

Своим детям и бывшим женам Борис Грачевский оставил внушительное наследство. Режиссер владел загородным домом, квартирой в Москве, автомобилями и правами на киножурнал «Ералаш». По слухам, знаменитость переписал все имущество на последнюю супругу Екатерину. Однако телеведущая Анна Калашникова считает это не совсем верным, пишет «Собеседник».

По мнению девушки, наследство знаменитого «папы „Ералаша“» стоит поделить между его вдовой Екатериной Белоцерковской и экс-супругой Анной Грачевской. Обе женщины родили Грачевскому наследников.

«Да, у Грачевского есть жена Катя, которая недавно подарила ему наследника. Будет ужасно, если после смерти мужа она останется без средств к существованию. И по закону, и просто по человеческим понятиям она должна получить большую часть.<...> Но не стоит забывать, что Борис Юрьевич был женат как минимум три раза. У него четверо детей, в которых его плоть и кровь», — сказала Калашникова.

Ведущая убеждена, что споры из-за наследства покойного приведут к спорам и скандалам между его женщинами.

«Конечно, не нужно ходить к гадалке, чтобы понимать: между дамами возникнут споры из-за денег. Мы сейчас такое видим сплошь и рядом», — добавила Калашникова.

Она объяснила, что будет справедливо, если все женщины Бориса Грачевского будут не только претендовать и делить оставленные им миллионы, но и сделают что-то для его памяти.

«Папы легендарного „Ералаша“» Бориса Грачевского не стало 14 января. Он умер в больнице на 72-м году жизни. 27 декабря по результатам компьютерной томографии, которая показала обширное поражение легких, Бориса Грачевского госпитализировали. Затем его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 11 января наступило временное улучшение состояния Бориса Юрьевича, но спустя три дня он скончался.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Белоцерковская после похорон мужа, Бориса Грачевского, находится в тяжелом состоянии. Молодая вдова ничего не ест, не спит, и вообще близка к инсульту. Такие новости появились в СМИ. Художник Никас Сафронов, который много лет был другом Грачевского, опроверг эту информацию.