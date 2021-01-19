«Что еще надо?»: Как Борис Грачевский отзывался о третьей супруге и младшем сыне

Умер Борис Грачевский. Знаменитый «папа» «Ералаша». Режиссер, открывший миру не один десяток звезд. Мужчина, заряжавший своей энергией всех вокруг. Человек, который очень любил жизнь. Ему был 71 год. Программа Пятого канала «Светская хроника» — о том, каким запомнят Бориса Грачевского.

В конце декабря знаменитый режиссер заразился коронавирусом. Врачи приняли решение о госпитализации. Через несколько дней Грачевского перевели в реанимацию. Он до последнего момента верил, что сможет победить болезнь. Публиковал у себя на странице фото с кислородной маской на лице. Как всегда улыбался, стремился скорее вернуться домой — к жене и маленькому сыну. Всего восемь месяцев назад Борис Юрьевич в четвертый раз стал отцом.

«Я бы хотел, чтобы он в искусстве был, я думаю, что он яркий интересный мальчик», — говорил о сыне Борис Грачевский.

Врачи изо всех сил боролись за жизнь режиссера. Но после того, как он впал в кому, стабилизировать состояние уже не удалось. Грачевский так и не пришел в сознание. Его сердце остановилось навсегда. Друзья и коллеги выразили соболезнование вдове артиста. Все они признают: эта утрата невосполнима. Ушел не просто талантливый человек. Ушла эпоха.

Грачевский с детства обожал быть в центре внимания. Его отец работал конферансье в доме культуры и часто брал сына с собой на концерты. В пять лет Боря уже рассказывал со сцены анекдоты.

«Когда я приезжаю в какой-нибудь город и окунаюсь, извините за наглость, в народную любовь — как будто отдыхаю», — рассказывал Грачевский.

Несмотря на творческие успехи сына, родители настояли, чтобы он получил серьезную профессию. Борис послушно отучился на токаря и даже несколько лет трудился по специальности. Но любовь к кино и телевидению привела его на студию Горького. В 1974 году его желание сбылось. Вместе с драматургом Александром Хмеликом Грачевский создал детский юмористический киножурнал «Ералаш».

Проект оказался суперуспешным. В Ералаше снимались такие звезды как Татьяна Пельтцер, Юрий Никулин, Наталья Варлей. С появления в киножурнале начинали Сергей Лазарев, Юлия Волкова, Наталья Ионова, она же Глюкоза, актеры Александр Лойе и Владимир Сычев.

«Уникальный человек Борис Грачевский, я уверена, что вся его энергия идет от детей», — говорила о нем Катя Лель.

Личная жизнь Грачевского была не менее бурной, чем его карьера. С двумя первыми женами он расставался со скандалами. От Галины, с которой прожил 35 лет, ушел к юной девушке Анне. С ней тоже не сложилось. И только в браке с Екатериной Белоцерковской режиссер, по собственному признанию, обрел истинное счастье.

«Она человек яркий, талантливый, красивый. Умная, добрая и очень меня любит, что еще надо?» — признавался Борис Грачевский.

Вместе пережили страшный период. Когда артисту поставили диагноз рак кожи, именно Катя помогала ему победить недуг.

«Она каждый день меня поддерживает, во внимании, в отношениях, в любви ко мне. И готовит замечательно и оберегает», — говорил Борис Грачевский.

Во время пандемии девушка очень волновалась за здоровье мужа. Как могла оберегала его от ковида. Но опасный недуг все-таки добрался до Грачевского. Несмотря на все меры предосторожности, режиссер заразился. И, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.