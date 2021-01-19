Стало известно о сыне Юлии Началовой, рожденном после ее смерти

Стало известно о сыне умершей в марте 2019 года певицы Юлии Началовой, появившемся на свет после ее смерти. В Instagram издания Super.ru опубликовано видео, на котором запечатлен ребенок, якобы принадлежащий звезде и рожденный суррогатной матерью уже после того, как певица умерла.

Мальчику на кадрах в интернете на вид не больше года. Его держит на руках Вячеслав Кудря — судья Нижегородского облсуда. Он якобы и есть отец ребенка.

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Кроме мужчины на видео присутствуют родители Началовой и ее 14-летняя дочь Вера, которые по очереди подходят к ребенку и целуют его. При этом никаких официальных сведений о сыне певицы от родственников пока не поступало. В свою очередь директор Началовой Оксана Мостовлюк даже не стала комментировать эту информацию, назвав ее бредом.

«Я подобного бреда давно не слышала. Это все неправда», — заявила она 5-tv.ru по телефону.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Перед этим ее госпитализировали с осложнениями от подагры и красной волчанки, с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ног.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, опубликованы голосовые сообщения Юлии Началовой, записанные накануне смерти.