Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы
Создатель киножурнала «Ералаш» умер 14 января от последствий коронавируса в возрасте 71 года.
Фото: 5-tv.ru
Основателя и художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище российской столицы.
По данным источника ТАСС, на церемонии захоронения кинодеятеля присутствовали только члены семьи и близкие друзья.
А вот церемонию прощания с Борисом Грачевским в Доме кино посетили сотни людей: коллеги, друзья, поклонники, выросшие на юмористических зарисовках «папы „Ералаша“». Вынос гроба с его телом прошел под бурные овации. На самом прощании в адрес Бориса Юрьевича прозвучало много теплых искренних слов. Вдова режиссера — Екатерина Белоцерковская, не смогла сдержаться и разрыдалась у гроба мужа.
Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. Причиной стала тяжелая форма коронавируса на фоне сопутствующих заболеваний. Последние 46 с лишним лет он посвятил «Ералашу». Он создал его в 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом, а с 1984 года занимал пост художественного руководителя киножурнала.
У Бориса Грачевского четверо детей. Двое взрослых — Максим и Ксения от первого брака, и двое маленьких — девятилетняя Василиса от второго и девятимесячный Филипп от третьего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор «Ералаша» ответил о дальнейшей судьбе киножурнала после смерти Грачевского.
- 17 янв
- «Ералаш» закроют? Директор журнала рассказал, что теперь ждет детище Грачевского
- 17 янв
- Гроб с телом Бориса Грачевского под аплодисменты вынесли из Дома кино — видео
- 17 янв
- «Это не конец!» — Вдова Грачевского разрыдалась во время прощания с мужем
- 17 янв
- Задолжавший миллиард сын Грачевского спас «Ералаш» от закрытия
- 17 янв
- Рудинштейн назвал последнюю фразу Грачевского перед комой — видео
- 17 янв
- Первые кадры с места прощания с основателем «Ералаша» Борисом Грачевским
- 16 янв
- «Не дождутся!» — Апина опубликовала переписку с Грачевским незадолго до его смерти
- 16 янв
- «Детский Голливуд»: Винокур и Светлаков объяснили феномен «Ералаша»
- 16 янв
- Грачевский перед смертью заложил дом ради спасения сына от миллиардного долга
- 16 янв
- Старшая дочь не простила Грачевского даже перед его смертью
Читайте также
77%
-0.25 89.25
-0.40
Нашли ошибку?