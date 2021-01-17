Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы

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Анастасия Шадская
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Создатель киножурнала «Ералаш» умер 14 января от последствий коронавируса в возрасте 71 года.

Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский Эпидемия коронавируса

Основателя и художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище российской столицы.

По данным источника ТАСС, на церемонии захоронения кинодеятеля присутствовали только члены семьи и близкие друзья.

А вот церемонию прощания с Борисом Грачевским в Доме кино посетили сотни людей: коллеги, друзья, поклонники, выросшие на юмористических зарисовках «папы „Ералаша“». Вынос гроба с его телом прошел под бурные овации. На самом прощании в адрес Бориса Юрьевича прозвучало много теплых искренних слов. Вдова режиссера — Екатерина Белоцерковская, не смогла сдержаться и разрыдалась у гроба мужа.

Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. Причиной стала тяжелая форма коронавируса на фоне сопутствующих заболеваний. Последние 46 с лишним лет он посвятил «Ералашу». Он создал его в 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом, а с 1984 года занимал пост художественного руководителя киножурнала.

У Бориса Грачевского четверо детей. Двое взрослых — Максим и Ксения от первого брака, и двое маленьких — девятилетняя Василиса от второго и девятимесячный Филипп от третьего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор «Ералаша» ответил о дальнейшей судьбе киножурнала после смерти Грачевского.

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