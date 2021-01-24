Без словаря: как языковая реформа на Украине привела к непониманию?

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К примеру, на востоке Украины слово «город», скорее всего, будет звучать точно так же. В центральной части страны скажут «мiсто», а на западе в ходу слово «варош» — на венгерский манер.

Фото, видео: www.globallookpress / andriano_cz; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Внимательным образом за инаугурацией Байдена следили на Украине. Президент Зеленский даже пригласил к себе в офис временного поверенного в Киеве, полноценного посла не присылают уже два года.

Смена власти в Вашингтоне — политическая тема номер один в украинских СМИ. Хотя вроде и местных поводов хватает. Всю неделю Украина жила по новому языковому закону. Вся сфера обслуживания перешла на мову. Это даже Евросоюз возмутило: «Как же! Ущемление польско- и венгерско- говорящих регионов»».

Про русский язык — молчок. За нарушения обещаны штрафы, поступили первые доносы, вышли в поля языковые инспекторы. Но незадача, к закону о нарушениях не приложили словаря, эталона, так сказать. И украинский в Одессе, Киеве и Львове очень различается. Например, был государственный праздник — день соборности Украины.

Нет, давайте уже напишем, как они просят — «соборностi». Так. В одних регионах его называют день «зъеднання», объединения украинских земель. А где-то и вовсе на старый манер «день злуки», смысл тот же.

О том, когда непонимание ведет к разлуке, расскажет Кирилл Сергеев.

Тема:
Украинский кризис
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