Создатели вакцины «Спутник V» выпустили новое предупреждение

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Алина Потёмкина
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В инструкции к препарату назвали два вида заболеваний, при которых следует применять вакцину с осторожностью.

Создатели вакцины «Спутник V» выпустили новое предупреждение

Фото: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire

Тема:
Вакцина от COVID-19

Разработчики вакцины против коронавируса «Спутник V» предупредили о риске применения препарата для людей с определенными заболеваниями. Выдержка из инструкции к нему опубликована РИА Новости. В ней отмечается, что вакцину следует применять с осторожностью пациентам с онкологическими заболеваниями, а также тем, кто страдает от аутоиммунных недугов.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями; <…> со злокачественными новообразованиями», — говорится в сообщении.

В частности, стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания. К особой предосторожности призывают тех, кто подвержен аутоиммунной патологии, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и угрожающих жизни состояний.

В настоящий момент в России зарегистрировано две вакцины: «Спутник V» и«ЭпиВакКорона». Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно и на добровольной основе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Венесуэле раскрыли результаты исследования вакцины «Спутник V».

Тема:
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