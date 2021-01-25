Создатели вакцины «Спутник V» выпустили новое предупреждение

Разработчики вакцины против коронавируса «Спутник V» предупредили о риске применения препарата для людей с определенными заболеваниями. Выдержка из инструкции к нему опубликована РИА Новости. В ней отмечается, что вакцину следует применять с осторожностью пациентам с онкологическими заболеваниями, а также тем, кто страдает от аутоиммунных недугов.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями; <…> со злокачественными новообразованиями», — говорится в сообщении.

В частности, стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания. К особой предосторожности призывают тех, кто подвержен аутоиммунной патологии, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и угрожающих жизни состояний.

В настоящий момент в России зарегистрировано две вакцины: «Спутник V» и«ЭпиВакКорона». Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно и на добровольной основе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Венесуэле раскрыли результаты исследования вакцины «Спутник V».