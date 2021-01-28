Директор театра Вахтангова подтвердил смерть Ланового и разрыдался
| Игорь Рязов Общество Эксклюзив 2 614
Состояние народного артиста резко ухудшилось 28 января. Поздним вечером он скончался.
Фото, видео: www.globallookpress / Павел Кашаев; 5-tv.ru
Директор театра Вахтангова Кирилл Крок подтвердил смерть народного артиста СССР Василия Ланового в беседе с 5-tv.ru. Сразу же после этого он разрадылся.
«Он умер, он умер, умер. Все больше не скажу ничего», — плача сказал Крок.
Как сообщал 5-tv.ru, Василий Лановой скончался 28 января в возрасте 87 лет. В этот день его состояние резко ухудшилось, медики перевели актера в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
- 29 янв
- «Косит всех»: Пригожин эмоционально отреагировал на смерть Василия Ланового
- 28 янв
- Умер народный артист СССР Василий Лановой
- 28 янв
- Секреты «Алых парусов»: Как снимался легендарный фильм с Василием Лановым
- 28 янв
- «Под присмотром врачей»: в театре Вахтангова рассказали о состоянии Василия Ланового
- 28 янв
- Василий Лановой находится в реанимации на аппарате ИВЛ
- 28 янв
- Состояние Василия Ланового оценивается как крайне тяжелое
- 28 янв
- «Есть угроза жизни»: директор театра Вахтангова об ухудшении состояния Ланового
- 28 янв
- Василий Лановой переведен в реанимацию
- 16 янв
- Путин поздравил с днем рождения госпитализированного с COVID-19 Василия Ланового
- 15 янв
- Василий Лановой с Ириной Купченко до сих пор остаются в больнице
Читайте также
0° 751 мм рт. ст.
93%
93%
76.19
1.15 92.13
0.91
1.15 92.13
0.91
Нашли ошибку?