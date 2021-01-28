Директор театра Вахтангова подтвердил смерть Ланового и разрыдался

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок подтвердил смерть народного артиста СССР Василия Ланового в беседе с 5-tv.ru. Сразу же после этого он разрадылся.

«Он умер, он умер, умер. Все больше не скажу ничего», — плача сказал Крок.

5-tv.ru

Как сообщал 5-tv.ru, Василий Лановой скончался 28 января в возрасте 87 лет. В этот день его состояние резко ухудшилось, медики перевели актера в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.