«До конца был в строю»: Стриженова рассказала о последних планах Ланового

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Василий Заика
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Актриса и телеведущая отметила, что ушедший из жизни 28 января народный артист СССР был любим и востребован.

«До конца был в строю»: Стриженова рассказала о последних планах Ланового

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Умер Василий Лановой

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова в своем аккаунте в Instagram рассказала о последних планах ушедшего из жизни 28 января Василия Ланового. По ее словам, в начале января народный артист СССР отправил письмо, в котором просил провести концерт, посвященный 50-летию выхода легендарного фильма «Офицеры».

«Мы должны были встретиться 16 февраля… Он был любим и востребован, он до конца был в строю, работал и радовал нас! Артист, человек и гражданин своей страны — Василий Семенович Лановой! Светлая память», — написала Екатерина Стриженова.

Instagram @strizhenovae

Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день 2021 года. Сдав тест на COVID-19, уже 2 января он узнал, что инфицирован. С поражением 5% легких его госпитализировали. В больнице вместе с мужем оказалась и актриса Ирина Купченко. Жена актера перенесла заболевание в легкой форме.

Состояние Василия Ланового резко ухудшилось 28 января. Вечером он скончался на 88-м году жизни.

Переживший ужасы немецкой оккупации в деревне под Одессой Василий Лановой говорил о своем поколении — «типичные дети войны». Амплуа «герой» — это тоже про него. Всенародную любовь ему принесла уже первая роль — революционера Павла Корчагина, — которую он исполнил еще студентом. Затем был капитан Грэй из «Алых парусов» — символ романтики и любви, которая может творить чудеса.

Лановому, сыну украинских крестьян, блестяще удавались роли аристократов — Алексея Вронского в «Анне Карениной», Анатоля Курагина в «Войне и мире». И по-настоящему знаковой стала его работа в фильме «Офицеры».

«Лучшие стихи для меня — военные, лучшие песни для меня — военные, лучшая проза для меня — военная. Это все завязано на века и изменить это невозможно, — говорил Лановой при жизни.

Поэтому неудивительно, что актер поддержал акцию «Бессмертный полк», став сопредседателем этого общероссийского движения. Находясь в его главе артист в 2020 году предлагал россиянам выйти на балконы своих квартир с портретами фронтовиков и исполнить песню «День Победы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Светлана Немоляева прокомментировала смерть Василия Ланового.

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