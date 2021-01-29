Настоящий русский: Какие наставления России оставил после себя Василий Лановой?

Василия Ланового называли главным аристократом советского кинематографа. Актер имел простое «рабоче-крестьянское» происхождение и был близок с народом. Его очень волновала тема памяти о Великой Отечественной войне. Лановой всеми силами пытался сохранить память о великой трагедии, но в то же время и подвиге советских граждан. Какие важные слова актер Василий Семенович сказал о России, рассказывает 5-tv.ru.

Почему для России так важен День победы?

Лановой всегда яро отстаивал историческую память о Великой Отечественной войне. Он доходчиво объяснял западным СМИ о том, почему для России так важно это событие и праздник 9 мая в целом. В 2014-м актер дал интервью газете «Аргументы и Факты», где рассказал о причинах о важности сохранения памяти трагических событий 40-х российским обществом. Он сравнил Россию с Европой и отмели, что западные страны предпочитают забыть о той войне.

«Европе журналисты мне в лицо говорили: „Что вы в России со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли“. Я у них спросил: „Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?“ Молчат. Тогда я продолжил: „Польша была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца“. И освобождать ее пришлось нашим солдатам», — рассказал Лановой в интервью.

В интервью он также заметил, что освобождение СССР и европейских территорий далось советской армии с большим трудом. Цена тому — миллионы человеческих жизней. Лановой был потрясен тем фактом, что Европа предпочитает не придавать этому большого значения в наше время или совсем забыть. Актер сам был свидетелем ужасов Великой Отечественной войны: на момент начала военных действий на территории СССР ему было семь лет. В те годы Василий Лановой жил в деревне Стримба в Одесской области, которая находилась в оккупации. Будучи ребенком он своими глазами видел весь ужас, который творили солдаты вермахта.

«Эти воспоминания буквально впечатались в мою память, я пронес их через всю свою жизнь. Как можно об этом забыть?» — вспоминал актер.

Василий Семенович нередко поднимал разговоры о том, что западные страны стараются оспорить роль СССР в разгроме фашизма. Он отмечал, что те, кто делает это, «посягают на святое».

России нужно быть жесткой с западными странами

Актер ни раз отмечал, что многочисленные антироссийские санкции США и Европейского союза не дадут должных результатов. Он считал, что несмотря на усилия запада ухудшить состояние российской экономики, страна все равно крепко стоит на ногах. Желающие померится силами с Россией всегда были и будут, поэтому стране важно быть стойкой и жесткой, об этом он беседовал с журналистами газеты «Аргументы и Факты» в 2016-м.

«Если не будем жесткими, нас быстро сожрут! Мы должны понять: на нашу страну столько ртов открывалось… Те же американцы все время твердят: «А почему это Россия должна таким гигант­ским земельным участком обладать?» — говорил Василий Лановой.

Актер советовал не распускать «дипломатических соплей», потому что западным странам все равно. Они, по его мнению, не перестанут скрывать враждебного отношения. Актер верил, что «возрождается великая Россия» и цепляться к ней бесполезно.

Россия и Украина выстоят перед американским влиянием

Ухудшение отношений между двумя братскими странами тоже волновало Ланового. Его родители и жена актриса Ирина Купченко — украинцы. Детство Василий Семенович провел под Одессой и имел многочисленные родственные связи в Незалежной. Об этом он всегда рассказывал с теплотой, но из-за обострившегося конфликта между Россией и Украиной актер стал персоной нон грата.

Василий Лановой давно заметил, что отношения двух стран начали портиться еще задолго до Майдана в 2014-м. Он даже отказался от съемок в фильме «Богдан Хмельницкий», которые проходили в Киеве. Свой отказ актер объяснил тем, что русские люди представлены в фильме в негативно ключе.

«Как же я мог после этого фильма, где русские выглядят варварами, завоевателями, людям в глаза смотреть? Ведь с художника многое спросится. И об этом нам, артистам, забывать нельзя. Как, впрочем, политикам — тоже», — написал он в своей книге «Самый обворожительный офицер».

Актер придерживался мнения, что Украина попала под воздействие других стран и стала жертвой. Он искренне удивлялся, когда замечал, что украинцы этого не понимали. Василий Семенович предупреждал, что США не стоит надеяться на успех в этом вопросе, ведь у России и Украины вековые связи и кровная дружба.

Причиной смерти актера стала коронавирусная инфекция. Лановой почувствовал симптомы COVID-19 в первый день нового 2021-го. Сделав тест, уже 2 января он узнал, что был инфицирован. С поражением 5% легких его госпитализировали в больницу, причем вместе с мужем туда легла и актриса Ирина Купченко. Она также получила положительный анализ на COVID-19, но переносила его в легкой форме. Василия Ланового не стало 28 января 2021-го. Актер умер в возрасте 87 лет.

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