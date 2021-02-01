Актриса Лидия Вележева рассказала, почему Лановой называл ее воровкой
Артист умер в столичной больнице 28 января в возрасте 87 лет.
Фото: ТАСС / Гердо Владимир
Актриса Театра имени Вахтангова Лидия Вележева на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым заявила, что он называл ее «воровкой». Откровенный комментарий она сделала у гроба великого актера.
«Когда я снялась в фильме «Воровка», Василий Семенович встречал меня в коридоре так: «Привет, воровка!». А я ему в ответ: «Привет, красные штаны», — цитирует ее «Дни.ру».
ТАСС / Щербак Александр
Гроб с телом Ланового установлен в центре сцены театра Вахтангова. Он окружен венками и цветами, один из которых отправил президент России Владимир Путин. В зале звучит музыка и стихи, которые при жизни исполнил великий артист. На церемонию прибыл глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он выразил вдове свои соболезнования. Проститься с Василием Семеновичем пришли Ольга Любимова, Евгений Герасимов, Мария Аронова и другие деятели культуры.
Лановой умер в столичной больнице 28 января в возрасте 87 лет. Причиной смерти актера стала коронавирусная инфекция, которой он заразился в конце декабря 2020-го. После прощания гроб с телом Ланового отвезут на Новодевичье кладбище, где придадут его земле.
Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна судьба спектаклей с участием Ланового после его смерти.
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