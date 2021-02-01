Подпольный аборт, забвение, страх: трагическая судьба первой жены Ланового

Народную артистку РФ Татьяну Самойлову называли «самой скромной очаровательной актрисой». Она удостоилась многих наград. Ее ценили за рубежом и отчаянно звали сниматься в лучших картинах. Все было у нежной шатенки, чтобы стать легендой киноиндустрии. Но судьба ее распорядилась иначе: одиночество, боль, потеря детей, разлука с любимым и полное забвение — лишь малая доля того, что ей пришлось пережить.

«Что ни говори, я — счастливый человек», — вопреки всему твердила Самойлова.

Детство и юность

Любовь к искусству у маленькой Тани проснулась не спроста. Ее отец — известный актер Евгений Самойлов. Спустя три года после рождения девочки, в 1937 году, ее родители решили перебраться из Ленинграда (ныне Санкт-Петербург — Прим. ред.) в столицу, где больше возможностей. Глава семьи сразу устроился в театр имени Мейерхольда, а малышку отдал в балетную школу.

Таня делала большие успехи — сама Майя Плисецкая прочила ей большое будущее. Но девочка захотела пойти по стопам отца. В 1953 году, по окончании школы, Самойлова без посторонней помощи поступила в Щукинское училище, где и познакомилась с будущим мужем. Народным артистом СССР Василием Лановым.

«Кто ты?» — подошел к Татьяне очарованный однокурсник.

«Я дочь своих папы и мамы», — ответила девушка.

Так и начался этот роман, напоминает KP.RU.

ИТАР-ТАСС

Первая любовь и аборт

По воспоминаниям самой актрисы, в студенческие годы она ни на секунду не разлучалась с Лановым. Звезды вместе готовились к экзаменам, ходили в кино, постоянно обнимались и никогда не ругались. Этим отношениям завидовали все. Недолго думая, Василий позвал нежную красавицу под венец. Она ответила согласием.

Лановой и Самойлова сыграли свадьбу летом 1955-го. Вскоре звезда забеременела двойней, чему несказанно обрадовался супруг. Но счастье было недолгим: врачи запретили актрисе рожать из-за серьезных проблем со здоровьем. Пришлось идти на аборт.

Как пишет Анна Ярошевская в »Великих людях эпохи», Василий лично сопровождал Татьяну на процедуру. В те времена аборты не одобряли, а потому пришлось все делать в условиях конспирации и даже без наркоза. О произошедшем не знал никто, кроме ректора училища.

«Вася, как же так? Почему не предохранялся?!» — ругался он Ланового.

«Я не думал об этом, я Таню любил», — с горечью признавался актер.

После трагедии отношения Василия и Татьяны сошли на нет. Они вместе еще сыграют в «Анне Карениной», но после развода в 1957 году станут друг другу чужими людьми.

Никому не нужная

Кадр из фильма «Летят журавли» (1957)

Дебютировала Татьяна в картине режиссера Владимира Каплуновского «Мексиканец» в 50-х годах. После окончания «Щуки» другой знаменитый режиссер, Михаил Калатозов, доверит ей главную роль в фильме «Летят журавли» и не прогадает: впоследствии он получит за работу «Золотую пальмовую ветвь», а его подопечная — «Апельсиновое дерево» за блестящее исполнение роли Вероники, не дождавшейся с фронта любимого.

Премьера «Журавлей» состоялась в 1957 году, с тех пор Самойловой пришлось ждать долгие десять лет, прежде чем о ней вспомнили и позвали в «Анну Каренину». Все это время Татьяна перебивалась от проекта к проекту в театре. Они, к сожалению, не имели большого успеха.

Не способствовала продвижению по карьерной лестнице и «Каренина», полюбившаяся советскому и западному зрителю. После 70-х Самойлова вовсе исчезла с экранов. О ней вспомнили вновь лишь в 1999 году: продюсер Александр Атанесян предложил ей роль в картине «Двадцать четыре». Однако больше никаких громких проектов с участием Татьяны не было.

Поговаривали, что у первой супруги Ланового были все шансы стать звездой за рубежом. Но во времена СССР уехать было просто невозможно, напоминает »Дни.ру».

Милый Дима

Как ни странно, вопреки запретам врачей через несколько лет Самойловой удалось познать радость материнства. В браке с театральным администратором Эдуардом Машковичем у нее родился наследник Дмитрий. Сегодня мужчина проживает в США. По профессии он врач, имеет большую семью.

Последние годы знаменитая актриса провела в полном одиночестве. 4 мая 2014 года, в день собственного юбилея, Татьяна Самойлова попала в больницу. Ничего не предвещало беды, просто легкое недомогание. Вскоре после госпитализации звезда умерла. Ей было 80 лет.

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