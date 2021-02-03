Что Байден попросил у Меркель за «Северный поток — 2»
США выставили Германии условия снятия санкций с проекта строительства газопровода.
Фото: ТАСС / Stefan Sauer
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсуждали проблематику проекта «Северный поток — 2» в ходе телефонного разговора по случаю вступления американского лидера в должность. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники.
По данным издания, Байден изложил канцлеру позицию Вашингтона, согласно которой США готовы снять санкции с проекта при соблюдении определенных условий. В частности, от Берлина ждут пакетного соглашения, которое предусматривает механизм блокировки газопровода в случае, если Москва будет ограничивать транзит газа через Украину. Официальных комментариев от правительства Германии по этому поводу пока не последовало.
«Северный поток — 2» — газопровод, который строится от России до Германии по дну Балтики. Его запуск позволит ряду европейский стран закупать газ по более выгодным ценам. США выступают против, так как намерены организовать поставки собственного сжиженного газа Европе, а российско-немецкий проект ставит под угрозу успех их предприятия. Кроме того, противником строительства выступает Украина, чьи интересы также могут быть затронуты.
Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Франции призвал Германию отказаться от проекта «Северный поток — 2».
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