Отец хоккеиста Фролова подтвердил права сына на квартиру Юлии Началовой

|
Анастасия Шадская
1 032

Спортсмен Александр Фролов требует у родных покойной певицы выплатить ему 20 миллионов рублей или продать его долю в элитном жилье.

Отец хоккеиста Фролова подтвердил права сына на квартиру Юлии Началовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Юлия Началова

Отец хоккеиста Александра Фролова подтвердил, что у его сына есть право на долю в московской квартире певицы Юлии Началовой. Отец покойной — Виктор Началов — недавно рассказал, что дочь, а теперь и внучку обманом лишают квартиры

Отец Фролова уверен, что это не так, и имя его сына зря полощут в сети.

«Концерт — это уже отдельно было, а квартиру эту они начали строить совместно, пополам. У нее денег не было. Он сказал — давай, половина моя, половина твоя. Там стоимость ремонта — половина квартиры», — пояснил мужчина в программе «Ты не поверишь!».

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Пенсионер напомнил, что времена былой славы и многомиллионных контрактов у Фролова давно прошли. Он живет в США, недавно женился, помогает деньгами родителям, содержит дочь от первого брака и недавно открыл с другом тренерскую школу.

«Высокие заработки были давно. Сейчас ничего нет, надо работать и зарабатывать», — добавил он.

Отец Юлии Началовой, Виктор, не исключает, что дочь могла взять у возлюбленного деньги в долг. Но верит в такое с трудом.

«Я ума не приложу, как она подписала этот документ. Под влиянием психологическим или таблетки какие, — прокомментировал он ситуацию. — История грязная. Они вместе жили. Как это — муж кормит жену и потом выставляет счет, что ли? И потом, помог с концертом, там и я участвовал, и сама Юля. Ну помог, молодец, не помогал бы. А тут помог и документы какие-то составил, противно».

Элитная недвижимость Началовой в итоге уже четыре месяца выставлена на продажу за 100 миллионов рублей. Из-за пандемии спрос на дорогие квартиры даже в Москве сильно упал — неизвестно, сколько она будет искать новых хозяев.

Ранее 5-tv.ru писал, как в честь 40-летия артистки фанаты осыпали могилу Юлии Началовой цветами.

Тема:
Юлия Началова
7 февр
Отец Юлии Началовой рассказал, кто обманом отобрал квартиру у певицы
5 февр
«Верх лицемерия!» — бывший муж Началовой вновь «накинулся» на Долину
31 янв
«Добрый ангел»: фанаты осыпали могилу Юлии Началовой цветами
31 янв
Врач Началовой впервые рассказал о причине скоропостижной смерти певицы
31 янв
«Принцесса музыки»: дочь Долиной показала архивное фото Началовой в детстве
31 янв
«Просто днище»: Бородина обрушилась с критикой на фильм о Началовой
31 янв
Продано? Дочь Началовой могла уже остаться без квартиры
31 янв
Врач Началовой рассказал, что привело к ее скоропостижной смерти
30 янв
Законно ли? Жорин дал совет родителям Началовой по возвращению ее квартиры
30 янв
Подруга Юлии Началовой опубликовала «страшные кадры» с похорон певицы

Читайте также

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
75.11
-0.62 89.89
-1.03
Кто станет богатым в 2021 году согласно гороскопу майя?

Последние новости

19:06
В посольстве РФ ответили на слова премьера Литвы о вакцине «Спутник V»
18:54
Володина рассказала, что нужно изменить каждому знаку зодиака в 2021 году
18:42
Новая цель #MeToo: Мэрилин Мэнсон — не только эпатажный рокер, но и насильник?
18:29
Украинский посол обвинил президента Германии в поддержке России
18:18
Инфекционист назвал причины повторного инфицирования COVID-19
18:04
Седокова облегающим нарядом ответила на вопрос о любимом животном — фото

Сейчас читают

Вызывайте «скорую»! Когда низкое давление смертельно опасно?
ТОП-5 знаков зодиака, которых в феврале ждут неприятности
«Это Нагиев?» — Мария Горбань показала кадры со свадьбы
Три верных способа: как подать на алименты, не расторгая брак?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Псаки перепутала Олимпийские игры в Токио и Пекине
«У меня нет полномочий»: как «переобулся» Зеленский и лично отключил три телеканала
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака