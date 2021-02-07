Отец хоккеиста Фролова подтвердил права сына на квартиру Юлии Началовой
Спортсмен Александр Фролов требует у родных покойной певицы выплатить ему 20 миллионов рублей или продать его долю в элитном жилье.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Отец хоккеиста Александра Фролова подтвердил, что у его сына есть право на долю в московской квартире певицы Юлии Началовой. Отец покойной — Виктор Началов — недавно рассказал, что дочь, а теперь и внучку обманом лишают квартиры.
Отец Фролова уверен, что это не так, и имя его сына зря полощут в сети.
«Концерт — это уже отдельно было, а квартиру эту они начали строить совместно, пополам. У нее денег не было. Он сказал — давай, половина моя, половина твоя. Там стоимость ремонта — половина квартиры», — пояснил мужчина в программе «Ты не поверишь!».
Пенсионер напомнил, что времена былой славы и многомиллионных контрактов у Фролова давно прошли. Он живет в США, недавно женился, помогает деньгами родителям, содержит дочь от первого брака и недавно открыл с другом тренерскую школу.
«Высокие заработки были давно. Сейчас ничего нет, надо работать и зарабатывать», — добавил он.
Отец Юлии Началовой, Виктор, не исключает, что дочь могла взять у возлюбленного деньги в долг. Но верит в такое с трудом.
«Я ума не приложу, как она подписала этот документ. Под влиянием психологическим или таблетки какие, — прокомментировал он ситуацию. — История грязная. Они вместе жили. Как это — муж кормит жену и потом выставляет счет, что ли? И потом, помог с концертом, там и я участвовал, и сама Юля. Ну помог, молодец, не помогал бы. А тут помог и документы какие-то составил, противно».
Элитная недвижимость Началовой в итоге уже четыре месяца выставлена на продажу за 100 миллионов рублей. Из-за пандемии спрос на дорогие квартиры даже в Москве сильно упал — неизвестно, сколько она будет искать новых хозяев.
Ранее 5-tv.ru писал, как в честь 40-летия артистки фанаты осыпали могилу Юлии Началовой цветами.
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