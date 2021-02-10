Несколько пациентов Никольской больницы умерли из-за прекращения подачи кислорода

Трагедия произошла в Никольской больнице Московской области. Как стало известно 5-tv.ru, утром 10 февраля из-за прекращения подачи кислорода скончались несколько пациентов. По предварительным данным, их может быть трое. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за залипания клапана газификатора. Число погибших может измениться в связи с другими причинами смерти. Обстоятельства ЧП выясняются.