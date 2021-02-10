Несколько пациентов Никольской больницы умерли из-за прекращения подачи кислорода
| Алиса Маркова Происшествия Срочная новость 1 230
ЧП произошло утром в среду, 10 февраля, в Московской области.
Фото: Depositphotos / kirirurisu.gmail.com
Трагедия произошла в Никольской больнице Московской области. Как стало известно 5-tv.ru, утром 10 февраля из-за прекращения подачи кислорода скончались несколько пациентов. По предварительным данным, их может быть трое. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за залипания клапана газификатора. Число погибших может измениться в связи с другими причинами смерти. Обстоятельства ЧП выясняются.
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