Несколько пациентов Никольской больницы умерли из-за прекращения подачи кислорода

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Алиса Маркова
Срочная новость 1 230

ЧП произошло утром в среду, 10 февраля, в Московской области.

Несколько пациентов Никольской больницы умерли из-за прекращения подачи кислорода

Фото: Depositphotos / kirirurisu.gmail.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Трагедия произошла в Никольской больнице Московской области. Как стало известно 5-tv.ru, утром 10 февраля из-за прекращения подачи кислорода скончались несколько пациентов. По предварительным данным, их может быть трое. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за залипания клапана газификатора. Число погибших может измениться в связи с другими причинами смерти. Обстоятельства ЧП выясняются.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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