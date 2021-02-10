Взятка в натуральном виде: власти ФРГ предлагали Трампу выкуп за «Северный поток — 2»

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Алина Потёмкина
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Оппозиция ФРГ выступила с жесткой критикой идеи заплатить за отказ США от противостояния строительству газопровода.

Взятка в натуральном виде: власти ФРГ предлагали Трампу выкуп за «Северный поток — 2»

Фото: ТАСС / Jens Büttner

Тема:
Северный поток — 2

Глава Минфина Германии Олаф Шольц предлагал администрации Дональда Трампа в момент его пребывания у власти сделку для «выкупа» санкций в отношении проекта «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкая газета Deutsche Welle со ссылкой на неправительственную экологическую организацию Deutsche Umwelthilfe (DUH).

По данным издания, министр предложил оказать финансовую помощь США для реализации американского сжиженного газа в размере одного миллиарда евро. Взамен он просил Вашингтон заблокировать будущее законодательство, которое могло дать простор для введения новых ограничений против строительства газопровода.

Оппозиционные немецкие политики осудили идею «выкупа» санкций, назвав ее «грязной сделкой» и «откровенно преступным предложением». Официальной реакции от Минфина ФРГ не последовало, хотя ранее ведомство анонсировало заявление по этой теме.

«Северный поток — 2» — газопровод, который строится от России до Германии по дну Балтики. Его запуск позволит ряду европейский стран закупать газ по более выгодным ценам. США выступают против, так как намерены организовать поставки собственного сжиженного газа Европе, а российско-немецкий проект ставит под угрозу успех их предприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ФРГ рассматривают идею создания «механизма отключения» «Северного потока — 2».

Тема:
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