«Спасибо, что живой»: переболевший COVID-19 Пригожин заново учится ходить

Иосиф Пригожин вернулся в Россию, после того как в тяжелой форме перенес COVID-19 во время отдыха в Дубае. Продюсер уехал из России вместе со своей женой Валерией, чтобы не заразиться, но, по иронии судьбы, именно в Дубае ему резко стало плохо. После выписки из клиники Пригожин рассказал своим фанатам в Instagram, что заново учится ходить и говорить

«Попробую первый раз выйти на прогулку. Будем учиться дышать и ходить одновременно. Спасибо, что живой», — поделился в сети Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif

Подписчики поддержали продюсера. В комментариях они пожелали мужу певицы Валерии скорейшего выздоровления и послали ему «лучики добра».

«Какое счастье дышать самому! Я многое переосмыслила после COVID-19. Выздоравливайте, Иосиф! Лучики добра вам из Махачкалы!»

«Скорейшего выздоровления!»

«Ты сильный, ты сможешь!» — написали пользователи сети.

Ранее Пригожин рассказывал, что во время болезни мог умереть, если бы промедлил с госпитализацией. Состояние здоровья ухудшалось с каждой минутой, начался цитокиновый шторм — воспалительная реакция, которая приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. В больнице Пригожин провел порядка восьми дней. Все это время он был подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин обратился с предостережением к россиянам.