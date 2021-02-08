«Это был ад»: Пригожин обратился с предостережением к россиянам
Продюсер был на грани смерти из-за СОVID-19 во время пребывания в Дубае.
Фото: ТАСС / Геодакян Артем
Иосиф Пригожин вернулся в Россию, после того как в тяжелой форме перенес коронавирусную инфекцию COVID-19 во время отдыха в Дубае. Продюсер уехал из России вместе со своей женой Валерией, чтобы не заразиться, но, по иронии судьбы, именно в Дубае ему резко стало плохо. После выписки из клиники Пригожин обратился к россиянам с предостережением.
«Вирус, который везде нас подстерегает, настолько вирулентный, что не имеет значения, где вы находитесь: на солнце, в море или на холоде. Он не зависит от климатических и погодных условий и может застать врасплох в любое время и в неожиданной ситуации. Тогда я готов был отдать руку или ногу, лишь бы мне вернули дыхание. Это был ад», — передает слова продюсера сайт Teleprogramma.pro.
Иосиф Пригожин также подчеркнул необходимость вакцинации, которая может спасти человеку жизнь, если будет сделана своевременно.
«Я потерял огромное количество друзей и знакомых, которые просто не привились. Российская вакцина „Спутник V“ является лучшей вакциной в мире. Вы можете воспринимать это как рекламу. Но я могу сказать только одно: кто не хочет, пусть не прививается. Я же жалею, что не сделал вакцину раньше. Это самая моя большая ошибка, которую я совершил в последний год», — поделился продюсер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Валерия потеряла ребенка от Иосифа Пригожина на маленьком сроке.
- 9 февр
- Британские СМИ заранее усомнились в будущем докладе ВОЗ после инспекции в Ухани
- 9 февр
- Какая погода убивает коронавирус — мнение биолога
- 9 февр
- РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
- 9 февр
- Регулятор ЕС одобрил подачу заявки на регистрацию вакцины «Спутник V»
- 9 февр
- В Турции мужчина пытался убить начальника слюной больного COVID-19
- 9 февр
- Интерес Германии к «Спутнику V» объяснили «катастрофой» с вакцинами на Западе
- 9 февр
- Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
- 9 февр
- Венецианский карнавал впервые проходит в онлайн-формате — видео
- 8 февр
- Какие заболевания сердечно-сосудистой системы провоцирует COVID-19?
- 8 февр
- Вокруг расследования делегации ВОЗ о происхождении COVID-19 в КНР разгорается скандал
Читайте также
85%
-0.85 89.40
-0.49
Нашли ошибку?