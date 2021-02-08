«Это был ад»: Пригожин обратился с предостережением к россиянам

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Екатерина Бородина
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Продюсер был на грани смерти из-за СОVID-19 во время пребывания в Дубае.

«Это был ад»: Пригожин обратился с предостережением к россиянам

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Иосиф Пригожин вернулся в Россию, после того как в тяжелой форме перенес коронавирусную инфекцию COVID-19 во время отдыха в Дубае. Продюсер уехал из России вместе со своей женой Валерией, чтобы не заразиться, но, по иронии судьбы, именно в Дубае ему резко стало плохо. После выписки из клиники Пригожин обратился к россиянам с предостережением.

«Вирус, который везде нас подстерегает, настолько вирулентный, что не имеет значения, где вы находитесь: на солнце, в море или на холоде. Он не зависит от климатических и погодных условий и может застать врасплох в любое время и в неожиданной ситуации. Тогда я готов был отдать руку или ногу, лишь бы мне вернули дыхание. Это был ад», — передает слова продюсера сайт Teleprogramma.pro.

Иосиф Пригожин также подчеркнул необходимость вакцинации, которая может спасти человеку жизнь, если будет сделана своевременно.

«Я потерял огромное количество друзей и знакомых, которые просто не привились. Российская вакцина „Спутник V“ является лучшей вакциной в мире. Вы можете воспринимать это как рекламу. Но я могу сказать только одно: кто не хочет, пусть не прививается. Я же жалею, что не сделал вакцину раньше. Это самая моя большая ошибка, которую я совершил в последний год», — поделился продюсер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Валерия потеряла ребенка от Иосифа Пригожина на маленьком сроке.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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