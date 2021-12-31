Названы категории людей, которые не снимут маски после пандемии
Психолог Андрей Антонов рассказал, кто не расстанется со средствами индивидуальной защиты даже после полной отмены ограничений.
Фото: Depositphotos / Volurol
Не все люди перестанут носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, даже после полного снятия ограничений, считает психолог Андрей Антонов. Эксперт разделил таких людей на три категории.
Первые, по мнению психолога, не снимут маски из-за обостренного страха заболеть коронавирусом.
«Чем больше у человека страха перед вирусами, чем глубже он „осел“ на подсознательном уровне, тем сложнее ему смириться с новым фактом, что маски отменяются. Люди, которые считают, что маски все равно нужны и полезны, еще некоторое время продолжат ходить в них», — отметил психолог в интервью радио Sputnik.
Вторая категория людей продолжит носить маски из-за неуверенности в себе.
«Еще маски продолжат носить люди с низкой самооценкой. Они чувствуют себя так комфортнее, поскольку не уверены в себе. В маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих. Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут», — полагает Андрей Антонов.
Также эксперт предположил, что часть людей продолжит использовать средства индивидуальной защиты, чтобы скрыть свою личность.
«Некоторые люди продолжат использовать маски в своих личных целях, может быть, даже в корыстных целях. Это могут быть люди, которые не хотят, чтобы их снимали камеры, люди, которые не хотят быть в поле зрения окружающих», — подытожил психолог.
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