Драки, измены, связь с подростком: главные скандалы Владимира Епифанцева

Имя актера Владимира Епифанцева последние дни не сходит со страниц прессы. И дело не в премьере его нового фильма или необычной роли. Просто артист вновь показал себя не с лучшей стороны, ввязавшись в драку в одном из баров Петербурга.

Какими еще скандалами запомнился актер Владимир Епифанцев?

Подозрения в педофилии

Весной 2017 года стало известно, что в мастерской актера Владимира Епифанцева нашли сбежавшую из дома 14-летнюю девочку из Дагестана. Со всех сторон на него посыпалась критика за якобы связь с несовершеннолетней. Тем более, что тогда он регулярно выкладывал на страницы соцсетей откровенные видео собственного производства.

Родители подростка заявили, что их дочь Патимат пропала и сбежала к Епифанцеву в Москву после долгого общения в сети. Актер факта переписки со школьницей из Дагестана не отрицал. Однако заверил — он не знал, сколько ей лет.

По словам артиста, его юная подруга сначала представилась 18-летней Инной, затем — 16-летней Жанной, а уже потом — 14-летней Патимат. Возраст знакомой не смутил Епифанцева. Он заверял, что их отношения были исключительно семейными.

«Она называла меня папой, а я называл дочкой. У нас дружба. У нас была очень теплая дружба. Но я ее воспитывал, пытался ее истерики контролировать», — рассказывал он журналистам «Ты не поверишь!»

Когда девушку забирали у Епифанцева, он рассказал, что не прятал ребенка, а «спасал» его. Якобы школьницу спаивали в неблагополучной семье. А с ним она раскрыла свой талант и стала писать стихи.

«Она, конечно, получила удовольствие, большую радость от приезда сюда. И от контакта, который произошел. Не сексуальный, а именно энергетический, очень теплый контакт».

Тогда Владимиру Епифанцеву грозило до четырех лет тюрьмы, если бы был доказан факт интимных отношений с несовершеннолетней. Однако в итоге дело удалось замять.

ВКонтакте / Владимир Епифанцев

Измена с подругой жены

В 2018 году Епифанцев развелся с актрисой Анастасией Веденской после 14 лет брака и рождения двух сыновей. Причиной этого стали его многочисленные измены.

Лишь через год после развода Анастасия призналась в эфире программы «Секрет на миллион», что муж спал с ее лучшей подругой. Про измены Веденская уже догадывалась, а узнать имя любовницы помог подложенный в одежду мужа диктофон.

«Тогда я положила диктофон в куртку мужа, потому что мне нужно было знать правду. Потом я прослушала запись, где он занимался сексом с другой женщиной в моей машине, — рассказала Веденская ведущей Лере Кудрявцевой. — Ужас в том, что его любовницей оказалась моя лучшая подруга Анна Цуканова».

Именно это и стало последней каплей для Анастасии. И она ушла от Епифанцева, забрав с собой сыновей — Гордея и Орфея.

Instagram @anastasia_vedenskaia

Сомнительные тусовки вместо отцовства

После развода с Анастасией Веденской Епифанцев давал немало интервью. Он жаловался, что актриса лишает его общения с детьми. Но все оказалось ровно наоборот — актер и сам забыл о том, что значит быть отцом.

Любовь к детям он заменил тусовками, «пьяными» вечеринками и сомнительной компанией. Веденская призналась в 2019 году, что просто боится отпускать детей в «ночлежку» на заводе — там Епифанцев снимал тогда комнату.

«У них там тусовки и веселье, он выкладывает фото и видео своих угарных вечеринок в Instagram, ложится спать утром и просыпается к ночи. При таком режиме с детьми совпадений нет», — заверяла она.

Епифанцев перестал звонить Гордею и Орфею, которые остро ощущали нехватку отцовского внимания. В итоге старший из сыновей актера признался, что больше не хочет общаться с отцом.

В феврале 2021 года Епифанцев вновь оказался замешан в скандал — на сей раз при участии своей экс-супруги Анастасии Веденской. Причем случилось все в Северной столице. Видео, попавшее в сеть, потрясло многих.

На ролике, опубликованном 5-tv.ru, видно, как звезда «Зеленого слоника» вмешался в потасовку, в которой участвовали режиссер фильма «Дочь тьмы» со своей подругой и отдыхающие там же актриса Анастасия Веденская со своим молодым человеком.

Инцидент произошел в баре на улице Марата. Епифанцев не смог не отреагировать на то, что его бывшей супруге Веденской во время спора прилетел в голову пивной бокал от оппонентки. В итоге он набросился на режиссера Ростислава Мусаева, и того госпитализировали с травмами.

Теперь Владимиру Епифанцеву может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что участник драки с Епифанцевым рассказал о причинах конфликта.