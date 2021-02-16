В Кремле заявили, что парад Победы в 2021 году обязательно состоится
В прошлом году торжественное мероприятие перенесли с 9 мая на 24 июня.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Парад Победы в России точно состоится в 2021 году. Об этом на ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
«То, что парад будет — это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 году Парад был, поэтому — Парад будет, никаких сомнений нет», — отметил представитель Кремля.
При этом, добавил Песков, о точной дате проведения пока говорить рано.
В 2020 году Парад в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса с 9 мая был перенесен на 24 июня. Владимир Путин выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся Парад победителей.
9 мая в прошлом году Парад Победы состоялся только в Минске и Ашхабаде.
Как писал 5-tv.ru, в петербуржцы 8 февраля встретили «Поезд Победы». В этот день в 1943 году после прорыва блокады в Ленинград пришел первый состав с продовольствием.
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