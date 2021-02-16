В Кремле заявили, что парад Победы в 2021 году обязательно состоится

|
Егор Измалкин
1 243

В прошлом году торжественное мероприятие перенесли с 9 мая на 24 июня.

В Кремле заявили, что парад Победы в 2021 году обязательно состоится

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Тема:
День Победы Эпидемия коронавируса

Парад Победы в России точно состоится в 2021 году. Об этом на ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«То, что парад будет — это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 году Парад был, поэтому — Парад будет, никаких сомнений нет», — отметил представитель Кремля.

При этом, добавил Песков, о точной дате проведения пока говорить рано.

В 2020 году Парад в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса с 9 мая был перенесен на 24 июня. Владимир Путин выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся Парад победителей.

9 мая в прошлом году Парад Победы состоялся только в Минске и Ашхабаде. 

Как писал 5-tv.ru, в петербуржцы 8 февраля встретили «Поезд Победы». В этот день в 1943 году после прорыва блокады в Ленинград пришел первый состав с продовольствием.

Тема:
День Победы
3 дек
Порталы «Бессмертный полк» и «Сад памяти» удостоены «Премии Рунета»
3 дек
Тест: Знаете ли вы историю Великой Отечественной войны лучше школьника?
1 сент
Финалисты конкурса «Лидеры России» установили на Эльбрусе «Знамя Победы»
16 июл
Шествие «Бессмертного полка» снова перенесено с 26 июля
24 июн
Прямая трансляция праздничного салюта из Петербурга в честь 75-летия Победы
24 июн
Владимир Путин вручил государственные премии за 2019 год
24 июн
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
24 июн
75 лет славы: Как прошел Парад Победы в 1945?
23 июн
ВЦИОМ: 95 процентов россиян считают победу в ВОВ главным событием ХХ века
23 июн
Статья Путина в американском издании вызвала бурную дискуссию на Западе

Читайте также

-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
73.31
-0.63 88.98
-0.63
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет

Последние новости

14:23
Российские вакцины показали эффективность против британского штамма COVID-19
14:06
Момент взрыва резервуаров с топливом в Новой Москве попал на видео
14:01
Воробьевы горы из гостиной: как выглядит квартира Валерии и Иосифа Пригожина
13:47
Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Лариса Кичанова
13:39
В Кремле прокомментировали суд над Навальным за оскорбление ветерана
13:30
Суровая зима продолжает лютовать в российских регионах

Сейчас читают

Кому и когда лучше выйти замуж в 2021 году? — комментарий астролога
Стал известен предварительный диагноз госпитализированного Михаила Боярского
«Звонит и проклинает меня» — Боярский экстренно госпитализирован в Петербурге
Загадочный предмет возрастом 4,5 тысячи лет обнаружили возле Стоунхенджа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Жорин озвучил срок, который может получить Епифанцев
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака