В Кремле заявили, что парад Победы в 2021 году обязательно состоится

Парад Победы в России точно состоится в 2021 году. Об этом на ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«То, что парад будет — это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 году Парад был, поэтому — Парад будет, никаких сомнений нет», — отметил представитель Кремля.

При этом, добавил Песков, о точной дате проведения пока говорить рано.

В 2020 году Парад в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса с 9 мая был перенесен на 24 июня. Владимир Путин выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся Парад победителей.

9 мая в прошлом году Парад Победы состоялся только в Минске и Ашхабаде.

Как писал 5-tv.ru, в петербуржцы 8 февраля встретили «Поезд Победы». В этот день в 1943 году после прорыва блокады в Ленинград пришел первый состав с продовольствием.