Вдова Андрея Мягкова объяснила свое отсутствие на его похоронах

Похороны народного артиста Андрея Мягкова прошли 20 февраля на Троекуровском кладбище. На прощание пришли многие близкие и друзья актера, а также его поклонники, но самого родного ему человека — вдовы Анастасии Вознесенкой на похоронах так и не увидели.

У женщины были на то серьезные причины. Актриса не выходит на улицу после инсульта, особенно зимой — это может подорвать и без того слабое здоровье 77-летней Вознесенской. Внезапная кончина супруга, с которым актриса прожила 58 лет, конечно, отразилась на ее самочувствии.

«Мы уважаем позицию Андрея Васильевича и Анастасии Валентиновны и ничего не комментируем. Но сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья. Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности — все есть, пенсия хорошая. Вдова ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья — племянники», — передает комментарий представителя звездной семьи KP.RU.

У вдовы Мягкова действительно есть мощная поддержка, несмотря на то, что собственных детей у пары не было. Анастасия Вознесенская имеет двух сестер, у каждой из которых по трое детей; со стороны Мягкова тоже есть двое племянников, которых родила сестра актера.

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