Обвинивший СК в пропаже денег Фирсов забаррикадировался в квартире Легкоступовой

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов сменил замки на дверях квартиры покойной жены и занял ее жилплощадь. Об этом 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин. Кроме того, последний супруг певицы обвиняет сотрудников Следственного комитета в пропаже части денег из рюкзака после осмотра помещения. По его словам раньше в сумке было 30 тысяч евро, а теперь — только 19 тысяч. Такое заявление он делал в эфире программы «Пусть говорят».

«Они куда-то делись, кроме СК там не было никого», — говорил Фирсов.

По словам адвоката, вдовец всем своим поведением демонстрирует намерение завладеть имуществом покойной супруги.

«Удивительно, что Юрий Фирсов всех вокруг обвиняет в непорядочности. И детей Валентины Легкоступовой, ее маму, и вот теперь уже чуть ли не Следственный комитет. При этом прожив в браке с покойной супругой всего 40 дней, он первый прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство. И уже через час после этого вскрыл замки в квартире покойной жены, поставил новые и заявил, что он теперь будет там жить», — рассказал Сергей Жорин.

Настораживают и другие детали поведения вдовца. По словам звездного адвоката, Фирсов регулярно рассказывает о том, как чуть ли не содержал всю семью Легкоступовой. Однако теперь он утверждает, что ему негде жить, кроме как в квартире покойной супруги. Также он проявляет повышенный интерес к рюкзаку, изъятому следователями из жилища артистки. По мнению Жорина, своими громкими заявлениями и обвинениями вдовец пытается склонить правоохранителей выдать ему вожделенный рюкзак.

«Я предполагаю, что он пытается, возможно, уже заставить сотрудников Следственного комитета выдать ему этот рюкзак до окончания доследственной проверки, прекрасно понимая, что он является частью наследственной массы и, как минимум, должен быть поделен между наследниками», — отметил Сергей Жорин.

С момента смерти Валентины Легкоступовой прошло более полугода. Она скончалась 14 августа спустя несколько дней комы. Незадолго до этого певица получила травму головы, якобы от падения в ванной. Дома артистку обнаружила дочь, приехавшая к матери после того, как та длительное время не выходила на связь. По ее словам, и родительница, и ее муж были нетрезвы, хотя до знакомства с Фирсовым звезда не употребляла алкоголь. Обоих супругов девушка отправила в наркологическую клинику, из которой Фирсов сбежал на следующее же утро. А исполнительнице хита «Ягода-малина» стало плохо. Ее с отеком мозга доставили в больницу. После нескольких дней комы она скончалась, на момент смерти ей было 54 года. Родственники артистки винят в случившемся ее последнего супруга, Юрия Фирсова.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Валентины Легкоступовой рассказал об угрозах со стороны последнего супруга матери.