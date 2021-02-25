«Всякое было»: подруга Мягкова опровергла миф о его верности Вознесенской

В браке Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской, который продлился 57 лет, не всегда царила идиллия. В молодости актер привлекал многих коллег по сцене, и, вероятно, у него были романы на стороне. Об этом рассказала писательница и актриса Татьяна Бронзова, близко общавшаяся с семьей артистов.

«Всякое было. Все мы прожили непростую жизнь. И у него были увлечения. А как иначе? Было бы странно, если бы этих увлечений не было вообще, он же нормальный мужчина. В молодости он был заводным, с прекрасным чувством юмора. Хорошо рисовал, талантливый… А рядом красивые, яркие актрисы. Он увлекался и еще как! Влюблялся. Но есть влюбленность, а есть любовь», — поделилась своим мнением писательница в интервью сайту KP.RU.

По словам Бронзовой, Вознесенская всегда была для Мягкова главным человеком в жизни, и он никогда не думал от нее уйти, потому что их связывала именно любовь.

ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

При этом, считает она, Барбара Брыльска, с которым актер сыграл в легендарной «Иронии судьбы», вопреки слухам, не была им увлечена.

«А во МХАТе, поверьте, многие были в него влюблены. И не только актрисы. Все было…», — рассказала Бронзова.

Она рассказала, что последние годы актерская чета почти не общалась со знакомыми. Это стало заметно после того, как Вознесенская перенесла серьезную операцию — трепанацию черепа. Именно это испытание, считает Бронзова, позволило артисту понять, как сильно он любит супругу, и как страшно ее потерять.

Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни от острой сердечной недостаточности 18 февраля. Народного артиста РСФСР похоронили на Троекуровском кладбище. Супруга Мягкова Анастасия Вознесенская не смогла проститься с мужем. Ранее 5-tv.ru писал, как она объяснила свое отсутствие на похоронах.