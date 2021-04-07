Кто такая Manizha и зачем певица едет на «Евровидение-2021»
По итогам зрительского голосования российско-таджикская артистка была выбрана представителем РФ на европейском песенном конкурсе. 29-летняя артистка выступит с композицией «Russian Woman».
Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Известие о том, что рейв-группа Little Big в 2021 году не будет представлять Россию на песенном европейском конкурсе «Евровидение» потрясло как поклонников петербургского коллектива, так и простых обывателей, не особо интересующихся культурной жизнью страны. Лидер группы Илья Прусикин лично объявил, что его команда не будет участвовать в отборе для участия в музыкальном состязании.
«Во-первых, нашу песню сравнивали бы с Uno, а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир», — заявил Прусикин.
После этого претендентов осталось трое: дуэт #2Маши, инди-группа Therr Maitz и российско-таджикская певица Manizha. По итогам зрительского голосования было решено, что в Нидерланды представлять Россию поедет именно Manizha с песней «Russian Woman» («Русская женщина»).
Песня и сама певица сначала подверглись травле в интернете, а потом композицией заинтересовалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик поддержала сенатора Елену Афанасьеву, которая назвала песню «бредом». Также текст Манижи попал в поле зрения Следственного комитета. С просьбой проверить композицию на наличие оскорбления и унижения человеческого достоинства русских женщин по национальному признаку к главе СК Александру Бастрыкину обратилась АНО «Ветеранские вести».
Чем известна артистка и почему именно она поедет на «Евровидение», рассказывает 5-tv.ru.
Кто такая Manizha и ее путь к славе
Манижа Сангин, выступающая под псевдонимом Manizha, родилась 29 лет назад в столице Таджикистана Душанбе в многодетной семье. У нее есть братья и сестры, одна из которых работает корреспондентом на Первом канале. Когда Маниже было три года в Таджикистане началась гражданская война, поэтому ее семье пришлось покинуть родину и уехать в Москву.
Петь Манижа начала еще в детстве. Она ездила выступать на различных конкурсах и фестивалях в Латвию и Болгарию, после стала покорять различные площадки и в России. Когда ей было всего 12 лет она получила Гран-при международного конкурса молодых исполнителей «Rainbow Stars», а в 2004-м стала лауреатом IV международного фестиваля-конкурса «Kaunas Talent».
В возрасте 14 лет песни Манижи, которые она записывала на русском и таджикском языках, стали активно крутить на радио в Таджикистане. После ее новые композиции начали включать и на крупнейших радиостанциях в России. Весной 2008 года Манижа выпустила свой дебютный альбом «Пренебрегаю» из 11 треков. А спустя год были записаны еще 11 песен для нового диска. К слову, некоторое время девушка выступала под псевдонимом Ру. Кола. Позже в одном из интервью Манижа признавалась, что продюсерам ее настоящее имя казалось «слишком мусульманским».
Десять лет назад Манижа переехала в Петербург. В Северную столицу ее пригласил рэпер Ассаи, с которым она дружила. В городе на Неве молодая артистка много выступала в мелких клубах и барах перед не всегда благодарной публикой. Тогда девушку даже начали посещать мысли бросить музыкальную карьеру. Однако Манижа все же решила не опускать руки, она продолжала трудиться и сочинять песни, а через некоторое время вернулась в Москву.
В столице начинающая звезда решила публиковать свое творчество в Instagram. Она стала записывать каверы на популярные композиции и выкладывать короткие ролики в соцсеть. Видео собирали миллионы просмотров и пользовались огромной популярностью у пользователей приложения для обмена визуальным контентом. После этого Маниже предложили исполнить саундтрек к российской версии фильма «Мулан». Она спела композицию под названием «На путь воина встаю».
Общественная деятельность Manizha
С конца 2019 года Манижа является амбассадором благотворительного фонда, созданного для помощи детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». В декабре 2020 года девушка стала первым российским послом Доброй воли Агентства Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев.
Также артистка защищает права мигрантов, выступает против домашнего насилия, и кроме того старается разоблачать мифы о женской красоте. На своей странице в Instagram она публикует достаточно провокационные посты, не стесняется говорить на острые темы и показывать свое лицо без макияжа. Например, в 2017 году Манижа запустила флешмоб «Травма красоты», показав себя без мейкапа. А однажды она призналась, что ей нравятся ее кожа, складки и целлюлит. Год назад артистка написала пост в поддержку ЛГБТ. За этим последовала массовая отписка от нее в соцсети.
Отличительной чертой Манижи как артиста является то, что она в отличие от многих музыкантов — независимый исполнитель. Иными словами, она не стремится заключать контракты с продюсерскими центрами и лейблами. Ее делами и продвижением занимается мама, которая также мастерит певице сценические наряды.
Путь на «Евровидение»
Композиция «Russian Woman» («Русская женщина») была написана год назад.
«У нее есть история. Она была написана ровно год назад с израильскими друзьями-композиторами. Слова написала Манижа, она соавтор музыки. Вот так родилась композиция „Russian Woman“», — рассказала 5-tv.ru менеджер артистки Майя Серикова.
Интересный факт, «Русская женщина» станет первой композицией на русском языке, которую услышат на «Евровидении» за последние 12 лет. До этого на русском и украинском в 2009 году пела Анастасия Приходько. «Бурановские бабушки» в 2012-м пели «Party for Everybody» на английском и удмуртском языках.
Если знать биографию Манижи, то можно понять, что артистка написала довольно автобиографичный текст, в котором посмеялась над стереотипами о представительницах прекрасного пола. В то же время, по словам исполнительницы, ее песня рассказывает о трансформации самоощущения женщины в России за последние несколько веков.
«Тебе уж за 30, алло, где же дети?
Ты в целом красива, но вот, похудеть бы
Надень подлиннее, надень покороче
Росла без отца, делай то, что не хочешь», — поется в одном из фрагментов композиции.
По словам артистки, она хочет участвовать в песенном конкурсе, чтобы поговорить с миром о том, что для нее действительно важно. Как пишет РИА Новости, Манижа намерена показать иностранцам нашу страну «щедрой, открытой и яркой».
«Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я», — заявила певица.
«Евровидение» в этом году пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате. В 2020-м году песенное состязание отменилось из-за пандемии COVID-19. Россию должна была представить группа Little big.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как российские продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш прокомментировали выбор зрителей, решивших отправить на «Евровидение» певицу Манижу. Автор хита «Плот» Юрий Лоза жестко раскритиковал как итоги зрительского голосования, так и сам песенный конкурс.
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