«Вообще-то мне 57 лет»: Фирсов ответил на заявления об изнасиловании Легкоступовой
Яхтсмен удивился тому, что кто-то пытается представить его в виде гиперсексуала.
Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina
Юрий Фирсов — вдовец певицы Валентины Легкоступовой — категорически опроверг заявления о том, якобы он изнасиловал супругу перед ее смертью. Об этом яхтсмен сообщил в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.
«Вы такую чушь говорите. Любимая жена, мы… Не знаю, как можно насиловать женщину, которая любит тебя, а ты любишь ее. Напишите, что это бред собачий. Потому что, если мы и занимались сексом, то только из удовольствия. И вообще-то мне 57 лет! Вы что меня гиперсексуалом выставляете, что ли?» — спросил Фирсов корреспондента МИЦ «Известия».
Вдовец напомнил, что жил и спал в одной кровати вместе с Легкоступовой в течение десяти месяцев. По его мнению, это свидетельствует о том, что у него не могло возникнуть резкого желания изнасиловать певицу. Стоит добавить, что, судя по голосу, комментарий яхтсмен давал в нетрезвом виде.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, певицу Валентину Легкоступову могли изнасиловать незадолго до смерти. С таким заявлением выступил профессор НИИ скорой помощи Склифосовского Игорь Шарипов. Данный вывод эксперт сделал, изучив травмы на теле певицы.
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