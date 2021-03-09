«Огромные гематомы»: Легкоступову могли изнасиловать перед смертью

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Екатерина Бородина
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На теле певицы остались характерные травмы, сообщил врач.

«Огромные гематомы»: Легкоступову могли изнасиловать перед смертью

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Певицу Валентину Легкоступову могли изнасиловать незадолго до смерти. С таким заявлением выступил профессор НИИ скорой помощи Склифосовского Игорь Шарипов. Данный вывод эксперт сделал, изучив травмы на теле певицы. Врач заявил о результатах исследования в эфире телепрограммы «Пусть говорят».

Валентины Легкоступовой не стало семь месяцев назад, она неожиданно скончалась едва ли не сразу после свадьбы. По словам дочери певицы, в последнее время ее мать много пила. По самой распространенной версии, она умерла из-за того, что упала и ударилась головой в ванной.

«У Валентины Легкоступовой поражены лобные доли головного мозга слева, височная, затылочная, то есть все левое полушарие. Эта сила тяжести удара равнозначна размаху кирпичом или падению с высоты, или удару о стенку», — привел результаты судебно-медицинской экспертизы врач Игорь Шарипов.

Специалист заявил, что на теле умершей звезды были заметные синяки и кровоподтеки, которые похожи на травмы, остающиеся на теле женщин после изнасилования.

«Да, это не исключено. Но это называется „сосудистые звездочки“. Они наружу не проистекают. А здесь у нее огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер. Да, я не исключаю сексуальное насилие», — передает слова эксперта сайт KP.RU.

Валентина Легкоступова — известная российская певица, исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась 14 августа 2020 года. Женщина бурно отмечала свое венчание с яхтсменом Юрием Фирсовым. Однако праздник окончился неблагополучно — женщина вместе с новоиспеченным супругом попали в наркоклинику в состоянии серьезного алкогольного опьянения, где состояние певицы резко ухудшилось. Врачи провели срочную операцию на головном мозге Легкоступовой, однако она впала в кому, а затем умерла. В настоящее время следствие все еще проводит проверку по поводу смерти знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал о тайной дочери Юрия Фирсова, последнего мужа Валентины Легкоступовой.

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Умерла Валентина Легкоступова
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