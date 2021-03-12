Знакомая Легкоступовой заявила о новой «жертве» Юрия Фирсова

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов, вероятно, нашел себе новую возлюбленную, и их отношения далеки от здоровых. Об этом заявила подруга скончавшейся артистки Галина Ломакина.

«Я знаю, что сейчас у него уже есть новая жертва на примете. Он общается с женщиной по имени Наталья Селезнева. Я боюсь, что она может повторить Валину судьбу», — заявила она на ток-шоу «Пусть говорят».

При этом сам яхтсмен не исключает, что снова вступит в брак. Его анкета уже размещена на сайте знакомств.

«Если бог даст такую возможность, почему бы и нет», — признался Фирсов.

Незадолго до смерти, летом 2020 года, исполнительница хита «Ягода-малина» получила травму головы, якобы от падения в ванной. Дома ее обнаружила дочь Анэтта Бриль, приехавшая к матери после того, как та длительное время не выходила на связь. По словам девушки, и родительница, и Юрий Фирсов были пьяны, хотя до знакомства с ним певица не употребляла спиртные напитки.

Обоих супругов Анэтта отправила в наркологическую клинику, из которой Фирсов сбежал на следующее утро. Там артистке стало плохо, и ее доставили в больницу. 14 августа после нескольких дней в коме она скончалась в возрасте 54 лет. Родственники винят в случившемся Фирсова.

На днях профессор НИИ скорой помощи Склифосовского Игорь Шарипо заявил, что Легкоступову могли изнасиловать незадолго до смерти. Данный вывод эксперт сделал, изучив травмы на теле певицы. Заявление о возможном изнасиловании Легкоступовой требует детальной проверки. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат семьи покойной Сергей Жорин.