Нужна проверка: адвокат семьи Легкоступовой о возможном изнасиловании певицы

Заявление о том, что певица Валентина Легкоступова могла быть изнасилована незадолго до смерти, требует детальной проверки. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат семьи покойной Сергей Жорин.

«В тот момент, когда врач сделал такое сенсационное утверждение, я и Анэтта (Бриль, дочь Валентины — Прим. ред.), и Матвей, и дети Валентины Легкоступовой находились в студии популярного телевизионного шоу. Эта версия стала крайне неожиданной для Анэтты и Матвея. Но учитывая то обстоятельство, что эту версию выдвинул профессиональный медик на основании результатов судмедэкпертизы, которую проводили в рамках доследственной проверки, это означает что, наверное, эту версию, как минимум, нужно детально проверить», — заявил Жорин.

Он подчеркнул, что врач сделал такой вывод на основании тех травм, которые Валентина Легкоступова получила при жизни. Все они подробно описаны в судебно-медицинской экспертизе.

«Несмотря на то, что эта версия выглядит неоднозначной, я думаю, что ее в любом случае необходимо проверить. И мы будем просить Следственный комитет провести проверку по данным обстоятельствам, учитывая, что эту версию выдвинул профессиональный медицинский работник. Если не ошибаюсь, он работает в институте Склифосовского и специализируется как раз на данной категории травм», — подытожил адвокат семьи Легкоступовой.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, певицу Валентину Легкоступову могли изнасиловать незадолго до смерти. С таким заявлением выступил профессор НИИ скорой помощи Склифосовского Игорь Шарипов. Данный вывод эксперт сделал, изучив травмы на теле певицы.

Вдовец певицы Юрий Фирсов уже ответил на заявления об изнасиловании Валентины Легкоступовой. Яхтсмен удивился тому, что кто-то пытается представить его в виде гиперсексуала.