Польский эксперт раскрыл обман Киева при «отказе» от российского газа

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Алина Потёмкина
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По словам специалиста, Украина драла со своих же граждан за газ баснословные суммы.

Польский эксперт раскрыл обман Киева при «отказе» от российского газа

Фото: depositphotos / doroshin

Тема:
Украинский кризис

Независимый эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк раскрыл схему обмана Киевом при «отказе» от российского газа. О том, как Украина зарабатывала с помощью голубого топлива на собственных гражданах, он рассказал в колонке издания Myśl Polska.

В 2015 году Украина отказалась от поставок газа из РФ, а на деле Москва просто перестала выполнять контракт из-за того, что Киев «перестал платить по счетам». По словам эксперта, с тех пор украинцы чуть ли не считали дни, проведенные без российского газа. На самом деле, они не перестали получать топливо, но делалось это в обход закона.

«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали „виртуальный реверс“» — рассказал Щенсняк.

Тогда в Незалежной появился механизм «накручивания счетчика». Он представлял собой небольшую петлю трубопровода у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. Топливо поставлялось, но уже по более высоким ценам — 25-30% разницы в сравнении с европейской. В итоге платить за все это приходилось рядовым украинцам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Украине подготовились к запуску газопровода «Северный поток — 2».

Тема:
Украинский кризис
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