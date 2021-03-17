«Психуем уже семь лет»: политолог посмеялся над словами про украинские «Нептуны»
Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что Россия не сможет противостоять «уникальному» оружию на Черном море.
Фото, видео: Depositphotos / AleksTaurus; 5-tv.ru
Украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что у его страны есть оружие, которое заставляет «психовать» Россию. Он заверил, что ракеты «Нептун» скоро не оставят РФ ни малейшего шанса в военных столкновениях с Украиной в районе Черного и Азовского морей.
Журналист и политолог Армен Гаспарян побеседовал с 5-tv.ru на тему данного выступления военного эксперта с Украины.
Он нашел в нем повод для политического сарказма.
«Во-первых, Россия действительно „психует“ уже семь лет, глядя на те политические эксперименты, которые производит соседняя Украина, — сказал Гаспарян. — В Москве все думают, что наступит же момент, когда эти люди возьмутся за голову? Они же не могут жить в бесконечном состоянии острого психологического недуга. Но, тем не менее, это все никак не происходит».
Политолог прокомментировал и утверждения Жданова, что ракеты «Нептун» не оставят шанса российским войскам в случае конфликта с Украиной.
«По поводу морской десантной, космической, какой угодно другой операции. Мы семь лет только и слышим, что мы куда-то вторгаемся, оккупируем, проявляем агрессию. Но все это никак не происходит, но не мешает Украине рассказывать, какие сокрушительные и злобные планы существуют», — отметил Гаспарян.
Да и авторитет так называемого военного эксперта политолог поставил под сомнение. Ведь разные люди с Украины уже несколько лет пугают рассказами про супероружие у себя в наличии. Но тот же фрегат ВМС «Гетман Сагайдачный», как оказалось, никакой реальной угрозы из себя не представлял.
«Тем не менее, это никого не отрезвило, теперь нам рассказывают про „Нептун“. А завтра расскажут про Тора, потерявшего руку в боях с Фенрисом, — добавил Гаспарян. — Это должны комментировать врачи-психиатры. А политическим или военным экспертам здесь делать нечего».
Ранее 5-tv.ru писал, как политолог оценил идею блокады Южных Курил Японией.
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