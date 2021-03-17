«Психуем уже семь лет»: политолог посмеялся над словами про украинские «Нептуны»

|
Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 012

Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что Россия не сможет противостоять «уникальному» оружию на Черном море.

Фото, видео: Depositphotos / AleksTaurus; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что у его страны есть оружие, которое заставляет «психовать» Россию. Он заверил, что ракеты «Нептун» скоро не оставят РФ ни малейшего шанса в военных столкновениях с Украиной в районе Черного и Азовского морей.

Журналист и политолог Армен Гаспарян побеседовал с 5-tv.ru на тему данного выступления военного эксперта с Украины.

Он нашел в нем повод для политического сарказма.

«Во-первых, Россия действительно „психует“ уже семь лет, глядя на те политические эксперименты, которые производит соседняя Украина, — сказал Гаспарян. — В Москве все думают, что наступит же момент, когда эти люди возьмутся за голову? Они же не могут жить в бесконечном состоянии острого психологического недуга. Но, тем не менее, это все никак не происходит».

Политолог прокомментировал и утверждения Жданова, что ракеты «Нептун» не оставят шанса российским войскам в случае конфликта с Украиной.

«По поводу морской десантной, космической, какой угодно другой операции. Мы семь лет только и слышим, что мы куда-то вторгаемся, оккупируем, проявляем агрессию. Но все это никак не происходит, но не мешает Украине рассказывать, какие сокрушительные и злобные планы существуют», — отметил Гаспарян.

Да и авторитет так называемого военного эксперта политолог поставил под сомнение. Ведь разные люди с Украины уже несколько лет пугают рассказами про супероружие у себя в наличии. Но тот же фрегат ВМС «Гетман Сагайдачный», как оказалось, никакой реальной угрозы из себя не представлял.

«Тем не менее, это никого не отрезвило, теперь нам рассказывают про „Нептун“. А завтра расскажут про Тора, потерявшего руку в боях с Фенрисом, — добавил Гаспарян. — Это должны комментировать врачи-психиатры. А политическим или военным экспертам здесь делать нечего».

Ранее 5-tv.ru писал, как политолог оценил идею блокады Южных Курил Японией.

Тема:
Украинский кризис
17 мар
Захарова назвала недоразвитой мысль посла Украины в ФРГ о «возвращении» Крыма
17 мар
Коротченко на заявления Киева о «психующей» России: «Бредит, не приходя в сознание»
17 мар
«Не режим, а сказка»: Захарова шуткой ответила на претензии Киева по AstrаZenесa
17 мар
На Украине назвали оружие, которое заставляет «психовать» Россию
17 мар
В ДНР сообщили об обострении ситуации по всей линии соприкосновения
17 мар
СБУ провела обыски в готовивших «харьковские соглашения» госорганах
16 мар
На Украине начинается большая распродажа тюрем
16 мар
Ситуацию с «Мотор Сич» назвали «вопросом жизни и смерти» для Украины
15 мар
На Украине сообщили о выявлении нового штамма коронавируса
15 мар
Не потянем: в США предложили «отдать» Украину России

Читайте также

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.10
0.14 86.97
-0.02
Под какими знаками зодиака рождаются самые слабые мужчины?

Последние новости

23:09
Попова назвала долю вакцинированных с отсутствием иммунитета к COVID-19
22:53
Захарова назвала недоразвитой мысль посла Украины в ФРГ о «возвращении» Крыма
22:37
В Подмосковье открыли памятник доктору Лизе
22:23
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче с удалением и двумя пенальти
22:00
Пассажирский автобус врезался в фуру под Рязанью. Есть пострадавшие — видео
21:45
Путин и Жапаров открыли золотодобывающую фабрику в Киргизии

Сейчас читают

Как чувствуют себя мужчины в отношениях с женщинами разных знаков зодиака
Как определить влюблен ли в вас мужчина согласно его знаку зодиака
Идеальные пары по знаку зодиака, которые будут счастливы вместе
Можно крестить и пить вино? ТОП-4 малоизвестных факта о Великом посте

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака