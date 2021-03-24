Новость, которая потрясла Украину: Владимир Зеленский — уволен! Причем появилось это сообщение на официальном сайте президента.

Но выяснилось, что это администрация главы государства просто в очередной раз подставила своего руководителя. В указ об увольнении главы одного из районов закралась ошибка — если дословно, то чиновницу отстранили в связи с окончанием срока полномочий президента Украины.

Вскоре это заметили и скрин документа конечно же удалили. Но в соцсетях жители Незалежной в очередной раз с сожалением отметили: в офисе Зеленского работает все из рук вон плохо. Они уже не первый раз попадают в просак. Например, ими была придумана несуществующая должность «президент Канады». Именно такой высокопоставленный человек фигурировал в списке тех, кому отправил подарки Зеленский в честь Дня вышиванки.