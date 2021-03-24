Зеленский — уволен? Администрация президента Украины допустила грубую ошибку

Эфирная новость 1 191

К слову, это их не первая досадная оплошность.

Фото, видео: ТАСС / Aaron Chown; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Новость, которая потрясла Украину: Владимир Зеленский — уволен! Причем появилось это сообщение на официальном сайте президента.

Но выяснилось, что это администрация главы государства просто в очередной раз подставила своего руководителя. В указ об увольнении главы одного из районов закралась ошибка — если дословно, то чиновницу отстранили в связи с окончанием срока полномочий президента Украины.

Вскоре это заметили и скрин документа конечно же удалили. Но в соцсетях жители Незалежной в очередной раз с сожалением отметили: в офисе Зеленского работает все из рук вон плохо. Они уже не первый раз попадают в просак. Например, ими была придумана несуществующая должность «президент Канады». Именно такой высокопоставленный человек фигурировал в списке тех, кому отправил подарки Зеленский в честь Дня вышиванки.

Тема:
Украинский кризис
24 мар
Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич»
24 мар
Киев раскрыл «способ» завершить конфликт в Донбассе за неделю
24 мар
Сайт президента Украины случайно уволил Зеленского его же распоряжением
22 мар
На Украине возбудили уголовное дело в отношении 23 российских артистов
22 мар
Украинские военные отказываются от выполнения приказов в Донбассе
21 мар
Оппозиционный депутат Рады раскрыл планы властей Украины
20 мар
На Украине прокомментировали запрет иностранцам владеть землей в Крыму
20 мар
Националисты исписали оскорблениями офис Зеленского в Киеве
20 мар
Зеленский продлил на три года санкции против двух российских банков
19 мар
Новую украинскую винтовку эксперт счел полукустарным изделием

Читайте также

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.15
0.79 90.05
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
Поргина решила отметить юбилей рок-оперы «Юнона и Авось», где играл ее покойный муж
7:37
Невозможно дышать: рязанцы пожаловались на сильную вонь в городе
7:30
Видео: в Японии стартовала 121-дневная эстафета олимпийского огня
7:22
Первым делом самолеты: «Железная бабушка» установила рекорд на авиасимуляторе
7:14
«Вкусно!» — звезда шоу «Пацанки» съела собственную собаку
7:06
Феофанов день: что можно и категорически нельзя делать 25 марта

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Стало известно, кто мог «слить» имена всех участников шоу «Маска» в сеть
Старая дружба и родственные связи: коррупционная схема губернатора Белозерцева
Роскошь и наглость: чем владеет задержанный губернатор Пензенской области

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака