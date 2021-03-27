Украинцы начали лечить коронавирус препаратом для скота
Прививочная кампания в стране с треском провалилась: граждане не доверяют вакцинам из Индии и Великобритании.
Фото: Depositphotos / chayakorn.lot@gmail.com
Пока власти Украины раздумывают, нужны ли им заграничные вакцины и какие именно, рабочий класс начал самостоятельный поиск лекарств, способных остановить коронавирус. Среди наиболее эффективных, как ни странно, оказался препарат для ветеринарного применения. Такое заявление сделала ведущий инфекционист Минздрава страны Ольга Голубовская.
По словам эксперта, речь идет об «Ивермектине» — лекарственном средстве, имеющем антипаразитарный эффект. Оказалось, что идею использовать его в качестве меры профилактики и лечения коронавируса украинцы переняли у жителей США.
И хоть в американских протоколах «Ивермектин» действительно значится как эффективный препарат против COVID-19, на территории Незалежной он запрещен. Пользоваться средством можно только для лечения болезней у лошадей, свиней, овец и крупного рогатого скота.
«У нас его нет, он только в ветеринарной практике. <…> Украинцы покупают "Ивермектин" и начинают не просто пить, но и вводить внутримышечно. И это довольно опасно», — выразила опасения Голубовская в эфире телеканала »Украина 24».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Украины демонстративно отказались от закупки высокоэффективной и безопасной российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Президент Владимир Зеленский принял решение закупить индийский препарат Covishield, а затем и британско-шведскую AstraZeneca. Однако прививочная кампания не увенчалась успехом. Уже два человека в стране скончались после уколов. Медики и военные отказываются применять сомнительные препараты.
Известно, что Украина начала вакцинацию последней в Европе. Говорить о скором приобретении коллективного иммунитета в данном случае не приходится.
- 27 мар
- Путин признался, что положил градусник на тумбочку после вакцинации
- 27 мар
- «Это большая надежда на будущее»: Вера Васильева о вакцинации от COVID-19
- 27 мар
- «Делайте этот шаг»: звезда сериала «Солдаты» призвал к вакцинации от коронавируса
- 27 мар
- Гинцбург перечислил главные преимущества вакцины «Спутник Лайт»
- 27 мар
- «Вернуться к нормальной жизни»: Анна Чапман призвала россиян вакцинироваться
- 27 мар
- В Роспотребнадзоре рассказали о снижении заболеваемости коронавирусом в РФ
- 27 мар
- Еще не время: путешествие в какие страны опасно для здоровья — мнение иммунолога
- 27 мар
- Президент Молдавии попросила Путина выслать вакцину «Спутник V»
- 26 мар
- «Единственное спасение»: Райхельгауз призвал россиян прививаться от коронавируса
- 26 мар
- Третья волна коронавируса перенесла на лето российскую повестку в ЕС
Читайте также
65%
-0.41 89.26
-0.72
Нашли ошибку?