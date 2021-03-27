Украинцы начали лечить коронавирус препаратом для скота

Пока власти Украины раздумывают, нужны ли им заграничные вакцины и какие именно, рабочий класс начал самостоятельный поиск лекарств, способных остановить коронавирус. Среди наиболее эффективных, как ни странно, оказался препарат для ветеринарного применения. Такое заявление сделала ведущий инфекционист Минздрава страны Ольга Голубовская.

По словам эксперта, речь идет об «Ивермектине» — лекарственном средстве, имеющем антипаразитарный эффект. Оказалось, что идею использовать его в качестве меры профилактики и лечения коронавируса украинцы переняли у жителей США.

И хоть в американских протоколах «Ивермектин» действительно значится как эффективный препарат против COVID-19, на территории Незалежной он запрещен. Пользоваться средством можно только для лечения болезней у лошадей, свиней, овец и крупного рогатого скота.

«У нас его нет, он только в ветеринарной практике. <…> Украинцы покупают "Ивермектин" и начинают не просто пить, но и вводить внутримышечно. И это довольно опасно», — выразила опасения Голубовская в эфире телеканала »Украина 24».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Украины демонстративно отказались от закупки высокоэффективной и безопасной российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Президент Владимир Зеленский принял решение закупить индийский препарат Covishield, а затем и британско-шведскую AstraZeneca. Однако прививочная кампания не увенчалась успехом. Уже два человека в стране скончались после уколов. Медики и военные отказываются применять сомнительные препараты.

Известно, что Украина начала вакцинацию последней в Европе. Говорить о скором приобретении коллективного иммунитета в данном случае не приходится.