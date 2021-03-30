«Родила сына в одном валенке»: как жизнь закаляла Ланового на пути к успеху

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Виктория Андреева
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О неожиданных фактах биографии гениального актера рассказал его вдова, актриса Ирина Купченко.

«Родила сына в одном валенке»: как жизнь закаляла Ланового на пути к успеху

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Тема:
Умер Василий Лановой

Народного артиста СССР Василия Ланового многие знали как уже состоявшегося, богатого и знаменитого актера. Кому обязан он своим успехом? Родителям, педагогам, а может, хорошим знакомым? Конечно нет, уверяет его вдова Ирина Купченко. Если бы поклонники только знали, в каких условиях родился гений, вопросы бы отпали сами собой.

Со слов женщины, мама и папа Ланового были простыми заводскими рабочими. Ни о каких богатствах и речи не шло — порой денег едва хватало на еду.

«Василий Семенович появился на свет в бараке завода „ЗИЛ“. Было холодно, был январь, и мама его была в валенках. Когда она рожала, у нее один валенок соскочил. Как она рассказывала, сына родила в одном валенке!» — вспоминала Купченко.

Как выживали родители актера — уму не постижимо. В первые дни Великой Отечественной войны им приходилось вручную разливать горючие смени. Спустя неделю таких экспериментов весь их цех не вышел на работу — людей парализовало от контакта с ядами. Мама Ланового долго лечилась от этих ужасных последствий в санаториях, но даже по окончании войны вышла оттуда инвалидом, едва передвигаясь на собственных ногах.

Все годы, что длилась Великая Отечественная, Василий Семенович и его две сестры провели в доме бабушки и дедушки на западной Украине.

«Как человек, родители которого были практически неграмотными, добился такого успеха? <…> У него был абсолютно непобедимый характер, несгибаемый. Он всю жизнь был верен самому себе, ни разу ни перед кем и ни перед чем не прогнулся. Он не приспосабливался, никогда не искал мимолетной выгоды», — цитирует вдову Ланового KP.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими были последние слова Василия Ланового незадолго до смерти.

Тема:
Умер Василий Лановой
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