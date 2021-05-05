Мать Бузовой ответила на вопрос об экстренной операции у дочери
Ранее стало известно, что поющую телеведущую экстренно госпитализировали в Москве.
Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru
Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой — Ирина Бузова — ответила на вопрос об экстренной госпитализации и хирургической операции у ее дочери. Эксклюзивный комментарий она дала 5-tv.ru.
«Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините», — ответила Ирина и положила трубку.
О том, что Ольге Бузовой потребовалось срочное хирургическое вмешательство, ранее сообщило издание Starhit.ru. Информации о причинах госпитализации и состоянии певицы нет.
Как сообщал 5-tv.ru, обычно активная в соцсетях Ольга Бузова, не выкладывала ничего в Instagram уже 19 часов.
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