Мать Бузовой ответила на вопрос об экстренной операции у дочери

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Игорь Рязов
Эксклюзив 2 217

Ранее стало известно, что поющую телеведущую экстренно госпитализировали в Москве.

Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой — Ирина Бузова — ответила на вопрос об экстренной госпитализации и хирургической операции у ее дочери. Эксклюзивный комментарий она дала 5-tv.ru.

«Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините», — ответила Ирина и положила трубку.

О том, что Ольге Бузовой потребовалось срочное хирургическое вмешательство, ранее сообщило издание Starhit.ru. Информации о причинах госпитализации и состоянии певицы нет.

Как сообщал 5-tv.ru, обычно активная в соцсетях Ольга Бузова, не выкладывала ничего в Instagram уже 19 часов.

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