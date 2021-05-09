Выхаживали до последнего: от чего скончался народный артист Ариф Гулиев?

Народный артист Азербайджана Ариф Гулиев скончался в возрасте 70 лет. Печальную новость сообщил его сын Ровшан в беседе с изданием Sputnik.

Со слов мужчины, последние несколько недель актер очень тяжело болел. В конце апреля его экстренно госпитализировали в отделение реанимации Yeni Klinika с подозрением на коронавирус. Звезде почти нечем было дышать, COVID-19 стремительно поражал организм.

«Легкие были повреждены на 99%», — цитирует наследника Гулиева издание.

Ровшан подтвердил, что последние несколько дней народный артист был подключен к аппарату ЭКМО — через него пациенту подавался кислород. Несмотря на старания врачей, спасти жизнь Арифу Гулиеву не удалось. Он умер 7 мая, не дожив до своего очередного дня рождения — 16 мая — всего чуть больше недели.

Ариф Гулиев родился в Закавказье, в городе Ширван (ранее — Али-Байрамлы — Прим. ред.). С самого детства он мечтал о карьере в искусстве, а потому, окончив школу, долго не раздумывал, куда поступать. Выбор пал на факультет «Актера драмы и кино» Бакинского культурно-просветительского техникума. После выпускных экзаменов будущую звезду отправили работать в Мингячевирский драматический театр.

Гулиев мог бы остановиться и на этом: сцена всегда под ногами, а значит мечта уже реализована. Однако он твердо решил получить высшее образование. В 1973 году актер поступил в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Спустя два года перспективного молодого человека пригласили работать в местный академический музыкальный театр. А вскоре начались и съемки в кино.

Отечественному зрителю Ариф Гулиев знаком по картинам «Мерзавец», «Обручальное кольцо», «Привет с того света», «Украли жениха» и другим.

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