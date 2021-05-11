Спецоперация в школе Казани завершена, в здании обеспечена безопасность. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Один из нападавших задержан. Второй был ликвидирован на четвертом этаже в ходе операции по освобождению заложников. Известно, что сейчас проводится зачистка здания.

«Сегодня утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 города Казани слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По последним данным, погибли 13 человек. В больницы города доставлены 32 пострадавших. В основном у них огнестрельные ранения. Большинство — дети.

Как сообщалось ранее, нападение произошло утром во время уроков. В школу вошли двое молодых людей, один из которых бывший ученик Ильназ Галявиев, и открыли стрельбу. Первым погиб охранник. Также среди жертв учительница. Остальные — ученики школы, предварительно, 7-8 классы. Галявиева задержали первым, когда после нападения он бросился бежать. Его сообщник поднялся на третий этаж, где захватил заложников.