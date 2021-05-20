У родных умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявили коронавирус

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Алексей Хитров
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Похороны актрисы пройдут в узком семейном кругу, без гражданской панихиды, сообщил вдовец Алексей Войтюк.

У родных умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявили коронавирус

Фото: Facebook / Татьяна Проценко

Тема:
Эпидемия коронавируса

У близких актрисы Татьяны Проценко, умершей от онкологии, медики выявили коронавирус, поэтому прощание с ней состоится в узком семейном кругу, без гражданской панихиды, как планировалось ранее. Об этом сообщил супруг Проценко, актер и журналист Алексей Войтюк.

«У нас сейчас в семье выявлен COVID. В связи с этим все прощальные церемонии будут для очень узкого круга людей и в очень жестком режиме. Без средств массовой информации и без большого скопления народа. Нам строго-настрого даже запретили кого-либо звать. Будут только самые близкие люди», — передает ФАН слова Войтюка.

По данным агентства, похороны актрисы, прославившейся ролью Мальвины в «Приключениях Буратино», состоятся в субботу на Пыхтинском кладбище, где покоятся ее папа и бабушка. По словам мужа Проценко, она хотела, чтобы ее похоронили на родине — во Внуково.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, причиной смерти актрисы Татьяны Проценко, стало онкологическое заболевание, с которым она пыталась справиться почти три года.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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