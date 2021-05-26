Установлено настоящее местонахождение осужденного за смертельное ДТП Ефремова

Осужденный за ДТП в центре столицы со смертельным исходом актер Михаил Ефремов, по информации источников 5-tv.ru, находится в колонии. По предварительным данным, дело о наркотиках не расследуется, а приостановлено за отсутствием подозреваемых.

Информация о нахождении звезды взбудоражила общественность после появления слухов о том, что знаменитость вернулся в Москву и находится в настоящий момент у себя дома. Сообщалось, что ему якобы даже одобрен радиус прогулок в один километр.

По словам информаторов, один из которых якобы лично надевал на ногу Ефремова электронный браслет, артиста привезли из Белгородской колонии (там он отбывает наказание) в Москву для дачи показаний по делу о наркотиках. На время следственных действий ему было разрешено находиться дома. Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации ни со стороны Ефремова, ни от службы исполнения наказаний или следователей не поступало.

Попытки журналистов связаться с самим фигурантом не увенчались успехом. На запрос, отправленный в ФСИН, они получили ответ: «Осужденный в письменной форме отказался от общения с представителями СМИ».

ФСИН

Как пишет сайт KP.RU, Ефремов согласился сотрудничать со следствием и сдать правоохранителям наркодилеров. Согласно программе защиты свидетелей, а также с учетом того, что в тюрьме ему может быть небезопасно, актеру назначили домашний арест. Однако работа по этому делу может затянуться надолго. По словам информатора, есть вероятность что Ефремов пробудет в Москве максимально долго, а то и весь своей срок, а позже — освободится по УДО.

Актер стал участником смертельного ДТП в июне прошлого года. В пьяном состоянии за рулем автомобиля он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. Актер был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор.