«Несправедливо»: Elvira Т и Игорь Бриль о внесении их в черный список Минкульта Украины

Российские звезды отреагировали на внесение их Министерством культуры Украины в черный список. В перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, попали актеры Вера Алентова, Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T., пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, а также основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.

Впрочем, как и следовало ожидать, по мнению представителей шоу-бизнеса, данное решение несправедливо. Попавший в список пианист Игорь Бриль не считает решение неожиданным. По его словам, это случилось из-за того, что он выступал на фестивале джаза в Коктебеле.

«Я не считаю это угрозой. Это давно висело в воздухе. Все те, кто принимал участие в фестивале, для них закрыты границы на Украину. Считаю, что это недоразумение, которое с изменением политического климата, забудется», — заявил артист в интервью 5-tv.ru.

Певица и композитор Эльвира Тугушева, известная как Elvira T, также посещавшая много лет назад не только Крым, но и Донецк, тоже не согласна с мнением Минкульта Украины.

«Конечно, это грустно. Мне бы хотелось приехать в Киев. Я там была много раз. Мне хотелось бы провести там концерт. Это очень обидно и грустно, но ничего сделать нельзя. Это несправедливо, но что поделать», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru писал, что в мае этого года в черный список Минкульта Украины попали артисты Мария Миронова, Игорь Петренко и Игорь Копылов.