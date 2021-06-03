Сергей Шнуров покинул вечеринку на ПМЭФ из-за родов жены
По информации источников 5-tv.ru, у супруги музыканта начались роды, из-за этого экс-лидер группы «Ленинграда» в срочном порядке отправился в аэропорт «Пулково».
Фото, видео: РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Петербургский Международный экономический форум — это не только общение, дискуссии и контракты, но и вечеринки, чаще всего закрытые. И для бизнесменов это отличная возможность познакомиться в неформальной обстановке. А для артистов — с помпой представить новый проект.
Так, к примеру, сделал Сергей Шнуров, он презентовал на VIP-приеме свою новую исполнительницу «Зоя». Звезду российской сцены уже поспешили записать в романтики, но за женским именем кроются социально-политические тексты, Шнуров даже поставил возрастное ограничение 30 +.
Но вот сама презентация прошла по укороченной программе — в самый разгар концерта Шнуров уехал. Оказалось, его жена Ольга Абрамова рожает. Об этом сообщили источники 5-tv.ru.
Впрочем, неформальная программа форума — это не только светские приемы. Те, кто предпочитает здоровый образ жизни, вышли на лед. Команды политиков, бизнесменов, среди которых немало звезд спорта, будут бороться за кубок Росконгресса по хоккею. В первом матче встретились участники форума и команда администрации Санкт-Петербурга. Борьба была жаркая, но в итоге чиновники уступили со счетом 3:7.
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