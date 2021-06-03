Фаворит Пугачевой перестал выходить на связь. Прошло уже несколько месяцев

Российский композитор Сергей Челобанов, который был фаворитом Аллы Пугачевой в конце 80-х, перестал общаться с близкими. Несколько лет музыкант появлялся на телеэкранах и рассказывал о личных драмах, происходящих в его жизни — победой над наркозависимостью и внебрачных детях. На одном из последних телешоу он пытался выяснить, действительно ли мальчик Саша, который носит его фамилию, приходится Челобанову сыном. Однако затем фаворит примадонны внезапно пропал и уже больше трех месяцев не отвечает на звонки друзей.

Музыкальный продюсер Алексей Мускатин, близкий друг Челобанова, забил тревогу. Он рассказал, что ситуация изменилась в конце зимы, когда прославленный композитор заболел коронавирусом.

«После того, как он и его семья переболели коронавирусом — еще в конце зимы, — он ушел в какую-то глухую защиту, никто с ним связаться не может», — делится Мускатин.

Близкий друг Челобанова пытался связаться с его матерью, но узнать о самочувствии композитора так и не получилось. Мускатин считает, что у Сергея все должно быть хорошо — тот живет с женой и сыном, и в случае ухудшения ситуации семья бы не стала молчать.

Мускатин и Челобанов занимались совместным бизнесом в 2000-х. Они основали продюсерский центр для продвижения музыкантов и исполнителей РФ на мировой сцене. До этого Челобанов был известен как один из фаворитов Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой — он рассказывал о романе с певицей на разных телешоу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зрители легендарных «Рождественских вечеров» не раз видели Челобанова и Пугачеву вместе, и потому были уверены в романе певицы и бывшего боксера.