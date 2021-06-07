«Привет от Анэтты»: вдовец Легкоступовой начал терять память после избиения
По словам Юрия Фирсова, в Турции на него с кулаками напали неизвестные.
Фото: Instagram @firsov_yury, @dniru
Скандальный вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов в очередной раз попал в неприятную историю. Он получил многочисленные травмы в результате нападения, которое произошло в Турции. По словам Фирсова, он был изрядно пьян, а злоумышленники передали ему «привет от Анэтты» (дочери Валентины Легкоступовой — Прим. ред.). Об этом он рассказал в эфире ток-шоу на Первом канале.
Судя по внешнему виду, яхтсмену неплохо досталось: множественные синяки и шрамы на лице говорят о серьезной потасовке. Кроме того, Фирсов пожаловался на сильную слабость и некоторую потерю памяти.
При этом, Юрий Фирсов не винит в случившемся наследницу своей почившей возлюбленной.
«Я не думаю, что это Анэттины происки. Скорее всего, хулиганская выходка человека, который меня узнал. Я в самолете сейчас иду — и меня узнают, в аэропорту», — заявил Фирсов.
Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет при странных обстоятельствах. Ее госпитализации предшествовало падение в ванной. Анэтта Бриль приехала к матери и нашла ее в компании супруга. По словам дочери певицы, оба были изрядно пьяны. Легкоступову с мужем положили в наркологическую клинику, откуда тот на следующий день сбежал. Артистка вскоре впала в кому, а спустя несколько дней ее не стало. Родственники покойной винят в ее смерти Фирсова и настаивают на возбуждении уголовного дела. Доследственная проверка длится уже более полугода.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывший супруг Легкоступовой затаскивал к ним в постель третьего человека.
- 6 июн
- Спаивает новую жертву? Вдовец Легкоступовой привел жильца в ее квартиру
- 18 мая
- «Не вставала с постели»: Лещенко рассказал о последней встрече с Легкоступовой
- 27 апр
- Фирсов: бывший супруг Легкоступовой затаскивал к ним в постель третьего человека
- 26 апр
- «Проверка продолжается»: Дочь Легкоступовой о расследовании смерти матери
- 22 апр
- Вдовца Легкоступовой взбесили обвинения в обмане и смерти еще одной женщины
- 21 апр
- Купила евро на 14 миллионов: чем владела Валентина Легкоступова перед смертью?
- 20 апр
- «Следователь заинтересовался»: Жорин об истории очередной жертвы Юрия Фирсова
- 19 апр
- «Где Фирсов ни пройдет — женские смерти»: найдена еще одна жертва обмана вдовца
- 18 апр
- «Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
- 17 апр
- «Копия мамы»: дочь Легкоступовой изменилась до неузнаваемости
Читайте также
49%
-0.34 88.65
-0.10
Нашли ошибку?