«Привет от Анэтты»: вдовец Легкоступовой начал терять память после избиения

Скандальный вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов в очередной раз попал в неприятную историю. Он получил многочисленные травмы в результате нападения, которое произошло в Турции. По словам Фирсова, он был изрядно пьян, а злоумышленники передали ему «привет от Анэтты» (дочери Валентины Легкоступовой — Прим. ред.). Об этом он рассказал в эфире ток-шоу на Первом канале.

Судя по внешнему виду, яхтсмену неплохо досталось: множественные синяки и шрамы на лице говорят о серьезной потасовке. Кроме того, Фирсов пожаловался на сильную слабость и некоторую потерю памяти.

При этом, Юрий Фирсов не винит в случившемся наследницу своей почившей возлюбленной.

«Я не думаю, что это Анэттины происки. Скорее всего, хулиганская выходка человека, который меня узнал. Я в самолете сейчас иду — и меня узнают, в аэропорту», — заявил Фирсов.

Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет при странных обстоятельствах. Ее госпитализации предшествовало падение в ванной. Анэтта Бриль приехала к матери и нашла ее в компании супруга. По словам дочери певицы, оба были изрядно пьяны. Легкоступову с мужем положили в наркологическую клинику, откуда тот на следующий день сбежал. Артистка вскоре впала в кому, а спустя несколько дней ее не стало. Родственники покойной винят в ее смерти Фирсова и настаивают на возбуждении уголовного дела. Доследственная проверка длится уже более полугода.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший супруг Легкоступовой затаскивал к ним в постель третьего человека.