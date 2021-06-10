О чем проболтался Зеленский? Основные тезисы резонансного интервью Путина

Все мировые СМИ сейчас обсуждают интервью Владимира Путина. И хотя главной темой стали отношения с Украиной, эксперты уже назвали этот разговор точным выстрелом по всем западным политикам.

Станут ли базы НАТО у границ России красной линией? Чем может обернуться — цитата — «уродливый» закон о коренных народах? И как Зеленский стал посмешищем для мировых лидеров.

Виктор Синеок — о главных тезисах резонансного интервью.

Это интервью Путина на Украине смотрят через VPN на заблокированных русскоязычных ресурсах. Которые вместе с российскими телеканалами в стране победившей незалежности запрещены. Из официального общения уже исключили и русский язык. А теперь исключают самих русских. из коренных народов. Новый закон вводит правила сегрегации, делает большую часть населения страны людьми второго сорта.

«Зеленский сам еврей по национальности. Я не знаю, может быть у него какая-то кровь намешанная. Что будут делать с этими людьми? Им что, будут мерить черепа, как нацисты, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца или не настоящего. Так здесь будут определять настоящий вы украинец или не настоящий? Я уже не говорю о других составляющих. Я видел этот проект. В одной из статей звучит примерно так — „коренные народы не могут подвергаться дискриминации“. Есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные значит могут? Никто не захочет быть людьми второго сорта — это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть миллионы, вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать. Вы понимаете, это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом», — подчеркнул Путин.

Все это очень напоминает нацистскую Германию перед началом Второй мировой. Всем, кроме западных политиков. Которые упорно не замечают факельных шествий экстремистов, атаки на русских, а теперь еще и откровенного шовинисткого закона «О коренных народах». К слову, еще и построенного на лжи. У Путина даже появилась идея написать про это новую историческую статью.

«Это просто очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя Русскими, поэтому говорить о Русских как о некоренном народе, это просто, ну просто некорректно, смешно и глупо, это не соответствует истории абсолютно».

Но упреков от толерантных европейцев не будет. Как уже отмечал президент, Украину постепенно превращают в АнтиРоссию. А значит все, что против русских — хорошо. Вот утвердили же украинским футболистам форму с неонацистским приветствием, что нарушает нормы самой УЕФА, международного права, не говоря уже о морали. Хотя, по задумке авторов, задеть российского президента больше должен был нарисованный в составе Украины Крым.

«Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна — они пренебрегают волеизъявлением народа, крымчан, что тоже не очень вяжется с демократией. Демократия — власть народа, народ пришел на референдум, проголосовал, но украинские власти это не признают».

Единственно, в чем Украина оствервенело последовательна — это движение по пути разрушения и провокаций. Сейчас активно предлагает себя в жертвы третьей волны расширения НАТО на восток. Две предыдущие альянс провел, нарушив все свои обещания.

«Заметьте, это происходило тогда, когда не было Крыма, не было никаких событий после госпереворота на Украине. Отношения между Россией и коллективным Западом, отношения с США были ровными, вполне приемлемыми, если не сказать партнерскими. Не хочется употреблять грубые слова, но просто наплевали на наши интересы, вот и все.

Вот Польша Румыния стали членами НАТО, Американцы легко договорились с ними о размещении систем ПВО. Но пусковые установки этих систем могут использоваться для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву. Причем за очень короткое время, 15 минут. Если Украина станет ченом НАТО? Летное время от Харькова или от Днепропетровской до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это красная линия для России или нет? Если взять то, что являлось бы опасным и неприемлемым для Штатов. Размещение наших ракет на Кубе. Тогда летное время для центрального региона промышленного США, до Вашингтона — 15 мин. А для того, чтобы такое подлетное время сократилось до 7-10 минут, надо было разместить наши ракеты на южной границе Канады, или на северной границе Мексики? Это красная линия для Америки? Кто-то должен об этом подумать?»

Точно не президент Украины. Он уже показал себя мастером необдуманных ходов. Когда его офис поспешил заявить, что глава США по телефону пообещал Незалежной скорое вступление в НАТО. Потом пресс-релиз отредактировали. Но, возможно, Зеленский выдал чей-то план.

«Все немного посмеиваются над Зеленским, и говорят что все это болтовня и ничего здесь не будет и так далее. У меня другое мнение. А, может быть, они ему сказали, что он рано вылез и не к месту? Потому что сейчас намечаются встречи на высшем уровне. Что ты нам мешаешь? Портишь обстановку перед саммитом? Помолчать не мог что ли несколько дней? А, на самом деле, можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается. Во всяком случае, никто не говорит „нет“. Мы должны иметь это в виду и выстраивать свои отношения в сфере безопасности с нашими партнерами. И с ближними соседями, и с теми, кто извне руководит на самом деле украинской политикой сегодня».

Но даже если Зеленскому и сулят членство в НАТО, ему придется получить на то согласие людей. А, судя по опросам, больше половины населения страны против.

«Это умные люди. Я говорю без всякой иронии. Не потому, что другие глупые, а потому что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом. Кроме всего прочего, эти люди, судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации. Они не хотят, чтобы одна часть цивилизации противостояла другой, и, при этом, исполняла какой-то танец под чужую музыку. Умные люди».

И сделать жизнь не только умных — всех украинцев без исключения — безопаснее можно. Тему Украины наверняка поднимут на встрече Путина и Байдена в Женеве через неделю. Но, кроме того, от нее ждут подвижек в тех самых «вопросах глобальной безопасности». Тянуть с решением этой проблемы уже нельзя.