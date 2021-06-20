Натуральный этноцид: к чему может привести насильная украинизация населения Незалежной

НАТО продолжает заигрывание с бывшими республиками СССР. Конечно, много инсинуаций вокруг Украины. Для альянса такой плацдарм просто идеален. Как говорил, Владимир Путин семь-десять минут подлета. В «самостийной» делают все, чтобы получить новые очки в погоне за призрачной надеждой на союз с НАТО.

Так русофобия на Украине окончательно приняла характер этноцида. Это когда сознательно истребляется национальная идентичность. Сначала запрещают русские книги и телеканалы, потом сам русский язык, а дальше придумывают законы про коренные народы, где русских называют людьми второго сорта.

От этноцида к геноциду — один шаг. И мы прекрасно знаем это из уроков истории. В нацистской Германии евреев сначала тоже ограничивали в правах, а потом стали методично уничтожать в концлагерях. И ведь официальный Киев целенаправленно притесняет и унижает общество, где почти 70% населения думает и разговаривает на русском. Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте о том, куда может привести насильная украинизация.

«Лесю Украинку перевести нельзя! Так же, как нельзя перевести Чехова, Толстого и особенно Пушкина», — говорит художественный руководитель Киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко.

«Коренной или не коренной? Вот в чем вопрос!» Как артист Владимир Зеленский явно не выучил роль Гамлета, да и роль главы нации, считает худрук частного театра «Браво», дается ему с трудом. Пройдя академическую школу национального театра русской драмы имени Леси Украинки, Любовь Титаренко, кажется, уже видела и слышала все в этой жизни. Но сначала закон о запрете русского языка, а теперь и проект о настоящем этноциде.

«Проблемы у людей нет, есть проблема только у тех, кто разжигает эту войну, ненависть. Все это сфабриковано, все это придумано для того, чтобы расколоть наше общество», — объясняет художественный руководитель Киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко.

Если скандальный закон о коренных народах, разделяющий страну на две группы, вступит в силу, станет еще хуже. Власти торопятся, и вполне возможно, что его примут уже на следующей неделе.

«Возможно, это отчаяние… возможно, это понимание того, что, если Россия предложит, например, половине Украины вступить в свой состав, то там найдутся желающие», — говорит кандидат политических наук, политолог Якуб Корейба.

Свысока Игорь Соболевский смотрит на все, что сейчас происходит на родине. И, к его сожалению, издалека. Промышленный альпинист из-за такого отношения Владимира Зеленского к народу был вынужден переехать из Херсона в российский Лангепас.

«Принимает законы, какие-то свои решения, которые в корне противоречат конституции Украины. Пока мы дружили с Россией, мы были одной из богатейших стран Европы. Да, так и было! У нас выпускали самолеты, у нас выпускали корабли!» — рассказывает Игорь Соболевский.

Он пока еще гражданин и даже, скорее, патриот. Все родственники — из Херсонской губернии, ныне Николаевской и Одесской областей. Можно с уверенностью сказать, именно его предки осваивали дикие степи на юге современной Украины. Но даже у него возникли сложности с определением своей национальности.

«Откуда взялись украинцы и кто такие украинцы? Это по версии моей бабушки, еще когда была живая, я ей задал вопрос: бабушка, так, а вы же полька? Она говорит — нет. Деды мои были поляки, а родители приняли православие и стали украинцами», — делится Игорь Соболевский.

С понятием коренных народов страны, да еще и с не такой уж древней историей еще больше проблем. Вот почему даже текст законопроекта эксперты называют полным бредом. Зато никто не сомневается, что направлен он против русскоговорящего населения Украины — не важно какой национальности. Ведь здесь живут русские, белорусы, поляки, румыны, евреи, венгры, болгары, молдаване…

«Когда людям отказывают в их народности — это нацизм», — говорит политолог Юрий Кот.

И если о крымских татарах раньше все слышали, то о существовании крымчаков и караимов некоторые даже и не догадывались. Кстати, в российском Крыму никто ничьих прав и так не ущемляет. Уроки в школах проводят и на украинском, и на крымско-татарском. В Бахчисарае названия остановок — на двух языках. Да и нацистское пророчество ультраправого политика Олега Тягнибока о том, что Крым будет говорить на «мове» или замолчит навсегда, — никогда не сбудется.

«Ясно, что после этого закона о коренных народах, будет закон о национальных меньшинствах», — объяснил политолог, директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин.

А дальше и вовсе потребуют лишить «не коренных» прав, в том числе и избирательного.

«Зеленский начал заискивать перед патриотами такого камуфляжно-шароварного штиба. Он будет, наверное, им раздавать штангенциркуль, либо линейку, чтобы они разрез глаз мерили, лоб», — говорит журналист Руслан Коцаба.

В 2020 году русскоязычные школы ликвидировали по президентскому указу, но это не помогло. По последним официальным опросам граждане Украины — 65% — думают по-русски и дома все равно говорят на том языке, на котором привыкли.

Взять хотя бы сборную Украины по футболу, успехами которой Зеленский сейчас так гордится. Украинские спортсмены, представляя страну на международной арене, и на пресс-конференциях, и на тренировках — общаются по-русски.

Уполномоченный по защите «украинской мовы» — такая должность появилась еще в 2019-м! — заявляет о полном провале такой политики: две трети сериалов на Украине — русскоговорящие! И это несмотря на то, что уже через месяц их тоже запретят.

Ненависть таких националистов к русскому слову и духу так сильна, что даже гвоздики, которые сотрудники российского консульства принесли к памятнику Александру Пушкину, — вызвали приступ агрессии.

«Вы не положите там эти цветы, езжайте в свою Россию и там диктуйте свои права!»

«Наша страна — наши герои! Наша страна — наши герои!»

Кандидат политических наук из Варшавы уверяет, в польском Сейме такие «бандеровские перегибы» клеймят позором. В Евросоюзе подобные настроения — неприемлемы.

«В Евросоюз и НАТО невозможно принимать страны, которые проводят по отношению к собственным гражданам дискриминационную политику», — объясняет кандидат политических наук и политолог Якуб Корейба.

Мода на нацизм пришла из Шотландии. С середины XIX века она по очереди захватывала Францию, Италию, Германию. И после двух мировых войн наконец была запрещена многими международными конвенциями. Тем не менее президенту России на примере Украины приходится снова объяснять, к чему может привести любая дискриминация.

«Никто не захочет быть людьми второго сорта. Я уже не говорю про дискриминацию по языку и другим составляющим нормальной жизни человека. Но это приведет к тому, что сотни тысяч, а, может, миллионы будут вынуждены либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому», — сказал президент.

Моя хата — в Саратове. Александр Шинкаренко воссоздал украинское подворье, чтобы гости чувствовали себя как дома. Тем более, что в России такие культурные проекты только приветствуются.

«Да у меня сейчас все лучшие друзья: армяне, азербайджанцы, русские, узбеки… Да мы одна семья, понимаете? Как нас можно разделить?» — рассказывает Александр Шинкаренко.

Этот вопрос совсем не риторический. А законопроект во славу украинской титульной нации — ярчайший пример недальновидности политики Зеленского. Тем более, проблемы простых украинцев он совсем не решает. Население так обнищало, что работники ЖКХ будут по суду отбирать у граждан квартиры — за долги.

«На сегодняшний момент это 75 миллиардов гривен, причем, с такими тарифами долги за газ, скорее всего, еще вырастут», — говорит экономист Александр Охрименко.

А тут еще и беда пришла, откуда не ждали. Украинский Госстат прогнозирует дефицит сала из-за роста цен на корма для свиней. Тут уж действительно надо бить тревогу! Если из-за пустых разговоров о корнях украинское сало как национальное достояние под угрозой исчезновения.