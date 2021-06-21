Почему вдова Грачевского с годовалым сыном может остаться без роскошного дома?
Екатерина Белоцерковская рассказала о том, собирается ли она отстаивать права на «Ералаш».
Фото: Instagram @belotserkovskaia_official
Вдова создателя режиссера и киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, скончавшегося в январе от коронавируса, Екатерина Белоцерковская может лишиться недвижимости. Сейчас женщина живет вместе с ребенком в роскошном доме, однако семья может все потерять. Об этом супруга знаменитости рассказала в сторис Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
«Пока я живу там, но дальше будет распределение наследственной массы, и мы уже будем решать, как будем жить дальше и где», — поделилась она.
Также фолловеры Екатерины захотели узнать, как обстоят дела с правами «Ералаш». По словам Белоцерковской, на них она не претендует и ничего не отстаивает.
«Меня интересует только вопрос поддельной подписи. И разобраться я хочу только в этом. Это раз. А два — моим он никогда не будет, потому что существует пять наследников», — пояснила вдова режиссера.
Известно, что она подала в суд на кинопродюсера Аркадия Григоряна, которого обвиняет в подделке подписи Грачевского в документах, касающихся журнала. Это якобы показала почерковедческая экспертиза.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется наследство Бориса Грачевского.
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