Алые паруса — 2021: как это было

Эвакуация, потоп и сильный ветер: мощный ливень накрыл Москву и Крым

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Испытывает на прочность стихия и центральную часть России.

Эвакуация, потоп и сильный ветер: мощный ливень накрыл Москву и Крым

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Погода

Московские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности. Из-за мощного ливня в столице затопило несколько улиц, и по прогнозам синоптиков, осадки в ближайшие часы только усилятся. При этом ожидается ветер до 23-х метров в секунду. Жителей просят избегать шатких конструкций.

Готовятся к очередному удару стихии и в Крыму. Власти Ялты призвали людей эвакуироваться, особенно тех, кто живет рядом с реками — из-за сильных дождей уровень воды может подняться до полутора метров, а в горах возможны сходы селевых потоков. Туристам уже запретили купаться в море и призвали соблюдать крайнюю осторожность на побережье. Обильные осадки уже накрыли Краснодарский край — улицы Геленджика и Анапы превратились в реки.

«Просто ужас! Но многие люди на скорости проскакивают. Кто-то может не проскочить, кто-то поймал уже гидроудар».

Такая же картина и в центральной России. В Брянске и Нижнем Новгороде за ночь выпала половина месячной нормы осадков. В некоторых местах вода доходила до окон машин. При этом ветер был такой силы, что валил деревья и срывал крыши с домов.

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