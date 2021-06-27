Эвакуация, потоп и сильный ветер: мощный ливень накрыл Москву и Крым

Московские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности. Из-за мощного ливня в столице затопило несколько улиц, и по прогнозам синоптиков, осадки в ближайшие часы только усилятся. При этом ожидается ветер до 23-х метров в секунду. Жителей просят избегать шатких конструкций.

Готовятся к очередному удару стихии и в Крыму. Власти Ялты призвали людей эвакуироваться, особенно тех, кто живет рядом с реками — из-за сильных дождей уровень воды может подняться до полутора метров, а в горах возможны сходы селевых потоков. Туристам уже запретили купаться в море и призвали соблюдать крайнюю осторожность на побережье. Обильные осадки уже накрыли Краснодарский край — улицы Геленджика и Анапы превратились в реки.

«Просто ужас! Но многие люди на скорости проскакивают. Кто-то может не проскочить, кто-то поймал уже гидроудар».

Такая же картина и в центральной России. В Брянске и Нижнем Новгороде за ночь выпала половина месячной нормы осадков. В некоторых местах вода доходила до окон машин. При этом ветер был такой силы, что валил деревья и срывал крыши с домов.