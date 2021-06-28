«Болела кожа, выкручивало руки» — Веру Сотникову госпитализировали
Известная актриса тяжело заболела перед тем, как поставить прививку от коронавируса.
Фото, видео: www.globallookpress / Natalia Shakhanova; Instagram @sotnikova4141
Актриса Вера Сотникова заболела коронавирусом — известную артистку госпитализировали с высокой температурой и сильными болями по всему телу. Знаменитость рассказала об этом на своей странице в Instagram.
Сотникова выложила видео из медицинского учреждения, в котором она сейчас находится. На кадрах видно, что знаменитость лежит под капельницей. В описании к посту актриса рассказала о страшных симптомах заболевания.
«Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление. Все это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок! Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь!» — написала в своем профиле знаменитость.
Сотникова подчеркнула, что на днях собиралась вакцинироваться от коронавируса, но по иронии судьбы в тот день, когда должна была поставить прививку, почувствовала первые признаки недомогания.
«Собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник мне стало так плохо», — поделилась с подписчиками актриса.
Сейчас 60-летняя Вера Сотникова проходит лечение в одной из столичных клиник, есть ли у женщины пневмония — неизвестно. Прогнозами своего выздоровления знаменитость также не делится. Поклонники актрисы надеются, что их кумир в скором времени справится со своим недугом и вернется в строй.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Данко признался, что лучший секс в его жизни был с Верой Сотниковой.
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