На Украине предрекли распад страны на четыре части

Экономическая несостоятельность Украины может обернуться куда большими неприятностями, чем финансовый кризис в стране. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире одного из местных телеканалов.

По словам политика, курс, которым сейчас следует Киев, неминуемо приведет страну к состоянию раздробленности, и о целостности Украины тогда уже не может быть и речи.

«По той конституции, при той ситуации, в которым мы оказались, мы вообще должны подумать, что еще территориально потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили. Это было в прошлом веке, а в нынешнем веке, это, скорее всего, будет Украина», — предрек бывший парламентарий.

Он также отметил, что заинтересованы в распаде и последующем разделе Украины прежде всего ближайшие соседи и так называемые партнеры из Евросоюза, в частности — Польша и Венгрия, которые активно «вкладывают деньги в сопредельные украинские территории».

«Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит», — констатировал глава украинской партии «Наши».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Польше выразили уверенность, что обострение конфликта в Донбассе неминуемо приведет к распаду Украины и падению действующего правительства.